JEP otorga beneficio a 59 militares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo, ¿por qué?

Diecisiete personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por tropas del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) en el Catatumbo, entre 2003 y 2008. Dos décadas después, la JEP determinó que los 59 militares implicados en esos crímenes no fueron sus máximos responsables y les otorgó el beneficio de la renuncia a la persecución penal.
La decisión, adoptada por la Subsala Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), determinó que ninguno de los comparecientes tuvo un rol decisivo en el diseño o la ejecución del patrón macrocriminal, por lo que fueron clasificados como partícipes no determinantes.
Con base en ello, la Subsala les concedió el beneficio de la renuncia a la persecución penal, una figura contemplada en la Constitución y la ley que produce los mismos efectos de una sentencia: extingue la acción penal y disciplinaria y ordena el archivo de los procesos que se les adelantaban por estos hechos.