JEP responde a De la Espriella: ¿qué dijo sobre la independencia judicial y las víctimas?

La relación entre el nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó con diferencias de fondo. El presidente del tribunal de paz, magistrado Alejandro Ramelli, respondió a los cuestionamientos planteados por el mandatario durante su discurso de posesión y pidió que cualquier relación entre el Ejecutivo y la JEP esté marcada por el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial. En entrevista con Caracol Radio, Ramelli se refirió a las declaraciones de De la Espriella, quien anunció que revisará “con absoluto rigor” la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que, según dijo, “nació desconociendo la voluntad popular”. Frente a esa posición, el magistrado sostuvo que espera que la relación institucional se desarrolle dentro del marco constitucional. “Yo confiaría en que sea una relación basada en el respeto, en la separación de poderes, en la garantía absoluta de la independencia de la autonomía judicial, que es lo que manda la Constitución”, afirmó Ramelli. Puede leer más: La JEP anunció el inicio de la sexta fase de búsqueda en La Escombrera, de Medellín

Ramelli respondió a las críticas de De la Espriella a la JEP

Durante su discurso de posesión como presidente para el periodo 2026-2030, De la Espriella dejó claro que su Gobierno revisará el funcionamiento de la JEP, aunque aseguró que respetará el orden jurídico vigente. El mandatario cuestionó que la justicia pueda convertirse en un mecanismo de indulgencia frente a quienes cometieron graves delitos durante el conflicto armado. “Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas”, sostuvo el presidente. De la Espriella agregó que respetará el orden jurídico, pero que ello no implica renunciar a su “deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”. También afirmó que la reconciliación no puede construirse sobre el olvido ni sobre una “absolución ilegítima de la violencia”, sino sobre la dignidad de las víctimas y el imperio de la ley.

“Piense precisamente en las víctimas”: Ramelli

Ante estas afirmaciones, Ramelli puso el foco en las víctimas que han acudido a la JEP y en los procesos que ha adelantado el tribunal durante sus años de funcionamiento. “El mensaje es que piense precisamente en las víctimas, en aquellas a las que nosotros hemos escuchado, a quienes les hemos dado una solución, a cuyos victimarios hemos imputado”, señaló. El magistrado también rechazó que los problemas de seguridad actuales del país puedan atribuirse directamente al Acuerdo de Paz. “Yo no creo que los problemas de seguridad del país tengan relación con el Acuerdo de Paz”, afirmó. Ramelli defendió además el balance de la jurisdicción y aseguró que, durante sus diez años de funcionamiento, la JEP ha tenido una implementación exitosa y ha cumplido con sus funciones pese a las dificultades que ha enfrentado. Puede leer: Magistrado Ramelli asegura que De la Espriella no ha contestado solicitud para dialogar con la JEP

Presidente de la JEP distingue entre las críticas de las víctimas y otras posturas

Ramelli aseguró que comprende las críticas provenientes de las víctimas del conflicto armado y dijo que las recibe con empatía debido al dolor que existe detrás de esos cuestionamientos. “Vienen desde su dolor, desde lo que les sucedió, y es perfectamente entendible. Esas críticas lo que me generan es una enorme empatía”, explicó. Sin embargo, diferenció esas posiciones de otras críticas que, a su juicio, parten del desconocimiento del trabajo que realiza la JEP. “Hay otras críticas que vienen del desconocimiento de lo que hacemos realmente”, sostuvo. Según Ramelli, parte de esos cuestionamientos están relacionados con los procesos que adelanta la jurisdicción contra personas que, antes de su creación, no habían sido investigadas o juzgadas por determinados hechos relacionados con el conflicto. El presidente de la JEP calificó algunas de esas posiciones como un “doble o triple discurso” y consideró que detrás de ellas existe un “ánimo negacionista” que busca ocultar la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado.