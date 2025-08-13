“Debería ser él quien esté aquí”: Jerónimo Uribe lamentó la ausencia de Álvaro Uribe Vélez en el funeral de Miguel Uribe

Durante los actos fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció con un emotivo discurso en el que lamentó la ausencia de su padre.
La condena de prisión domiciliaria que cumple el exmandatario impidió su presencia física en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, y en la misa, donde se congregaron líderes políticos y familiares para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial asesinado.
En su declaración a EL COLOMBIANO, Jerónimo Uribe no ocultó su frustración por la situación. Visiblemente conmovido, señaló directamente la ausencia de su padre, afirmando que “quien debería estar aquí expresándole estos sentimientos a su familia es él, a toda la familia de Miguel”.