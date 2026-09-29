Fiscalía incautó una megahacienda de 1.083 hectáreas en Antioquia que era del capo Pacho Herrera

Murió hace 28 años, asesinado a balazos en la cárcel de Palmira, pero la fortuna de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, cuarto al mando del Cartel de Cali, todavía aparece escondida en rincones del país. El más reciente hallazgo está en el Oriente antioqueño: la Fiscalía General de la Nación ocupó la hacienda La Porcelana, en el municipio de Sonsón, un predio de 1.083 hectáreas conformado por siete predios contiguos que habrían permanecido en manos de testaferros durante décadas. Para dimensionar el tamaño del terreno: equivale a aproximadamente 1.400 canchas de fútbol profesional, o a casi la totalidad del área del municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá. Pero la hacienda en Sonsón es solo una pieza de una operación más amplia. En total, la Fiscalía anunció la ocupación de 42 bienes —inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad— avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, ubicados en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y el mencionado en Sonsón. Las diligencias fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional. Entérese: Lujosas casas, oficinas y vehículos: estos son los bienes incautados a red de narcotráfico en Antioquia

Una red de sectores para ocultar el dinero

Según la Fiscalía, los bienes habrían sido administrados y ocultados durante años a través de personas naturales y empresas de múltiples sectores: inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar. La diversificación era la estrategia para dar apariencia de legalidad a los recursos y mantenerlos fuera del alcance de la justicia. Entre los activos afectados en otras ciudades figuran, en Bogotá, un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales. En Cali, dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí, un hotel de cuatro pisos y un lote. En Tuluá, un terreno. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre todos los bienes identificados.

El patrimonio se empieza a develar

Este tampoco es el primer patrimonio oculto de Pacho Herrera que sale a la luz. En marzo de 2025, la Fiscalía ya había descubierto 137 lotes en el corregimiento de Santa Helena, en El Cerrito (Valle del Cauca), avaluados en cerca de 90.000 millones de pesos. Esos terrenos, que sumaban un millón de metros cuadrados, habrían sido adquiridos en 1992 a través de una empresa fachada y transferidos a un fideicomiso mercantil para ocultarlos. Un político cercano al Clan Herrera habría asumido los derechos fiduciarios para camuflar el origen ilícito de la propiedad.

Sobre el capo

Nacido en Palmira en 1951, Herrera fue el miembro más joven y uno de los más osados del Cartel de Cali. Se posicionó como el gran operador del tráfico de cocaína y el lavado de activos en Estados Unidos, donde comenzó a distribuir droga en Nueva York desde 1975. Fue, según la DEA, el lavador de dinero más importante de los cárteles colombianos en su época, apoyado en estructuras como el Clan Ramírez en el Valle del Cauca. Enemigo acérrimo de Pablo Escobar —la guerra entre los dos carteles dejó decenas de muertos y episodios como la Masacre de la Hacienda Los Cocos en 1990—, Herrera se entregó a la justicia en septiembre de 1996 y fue condenado a 14 años de cárcel por narcotráfico, lavado de dinero y concierto para delinquir. Dos años después, el 5 de noviembre de 1998, fue asesinado dentro de la cárcel de Palmira por un sicario que se hizo pasar por abogado y le disparó siete veces en la cabeza. El crimen fue ordenado, según las investigaciones posteriores, por líderes del Cartel del Norte del Valle. Su fortuna nunca fue completamente cuantificada. Las incautaciones de las últimas décadas ya suman cientos de miles de millones y sugieren que la cifra real fue mucho mayor. Lea más: Los lujosos bienes embargados al influencer de la Cybertruck en Medellín por 17.000 millones Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas