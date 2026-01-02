x

Pastor religioso al parecer violó a varias mujeres con un supuesto ritual de sanación. ¿Cómo era el engaño?

El hecho sucedió en San Andrés Islas, donde la Fiscalía ha identificado a cuatro víctimas.

  El pastor religioso capturado, John Jairo Leguia González, se declaró inocente. FOTO: CORTESÍA DE LA FISCALÍA.
    El pastor religioso capturado, John Jairo Leguia González, se declaró inocente. FOTO: CORTESÍA DE LA FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 7 horas
Con la farsa de que les ayudaría espiritualmente con rituales de sanación y liberación, un pastor religioso abusó de varias feligresas en San Andrés Islas.

Se trata de John Jairo Leguia González, quien fue enviado a la cárcel, tras ser imputado por cargos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, publicado este viernes, “el guía espiritual citaba a feligreses y les proponía realizar supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido”.

El reporte prosigue indicando que “en medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas que depositaban su confianza y creían en los consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito. De esta manera, al parecer, sometió a por lo menos cuatro mujeres”.

En la audiencia de control de garantías, Leguia González se declaró inocente, pero el juzgado decidió enviarlo a la cárcel como medida preventiva, mientras continúa el proceso penal.

En la diligencia, el fiscal del caso detalló que las víctimas, todas mayores de edad, fueron citadas a la sede del culto religioso, para practicarles “una liberación espiritual”.

Durante ese ritual, cuando las creyentes estaban rezando, “el pastor les ungía aceite de oliva en todo su cuerpo, inclusive en sus partes íntimas, sin su consentimiento”, explicó el acusador, después de lo cual el sospechoso las sometía sexualmente.

Ahora la Fiscalía trata de establecer si, además de las cuatro víctimas conocidas, hay otras que todavía no han formulado la denuncia.

