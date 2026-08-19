Contralor Jorge Laverde se metió entre favoritos para ganar elección con dos libros exprés

El nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde, publicó dos libros en tiempo récord, que lo ayudaron a ser elegido para su nuevo cargo. Según informó La Silla Vacía, los presentó el 5 de febrero, una semana después de que el Congreso abrió la convocatoria para entregar el cargo.
Ahí hay algo clave: con estos libros, Laverde pasó del séptimo lugar, en el que estaba tras la prueba escrita, hasta el tercero, tras su revisión de la hoja de vida y sus nuevos libros. Esto se debe a que uno de los parámetros de calificación de las hojas de vida es la experiencia profesional; y, en ella, se incluye la publicación de libros y artículos académicos.
Es así: 20 % prueba escrita, 25 % formación profesional, 20 % una entrevista y 35 % que se promediaba entre experiencia profesional. Dentro de ese último hay experiencia profesional general (máximo 30 puntos), experiencia específica en control fiscal (máx. 25), experiencia de docente (máx. 10) y publicación de libros o artículos (máx. 35).
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