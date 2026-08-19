Contralor Jorge Laverde se metió entre favoritos para ganar elección con dos libros exprés

El nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde, publicó dos libros en tiempo récord, que lo ayudaron a ser elegido para su nuevo cargo. Según informó La Silla Vacía, los presentó el 5 de febrero, una semana después de que el Congreso abrió la convocatoria para entregar el cargo. Ahí hay algo clave: con estos libros, Laverde pasó del séptimo lugar, en el que estaba tras la prueba escrita, hasta el tercero, tras su revisión de la hoja de vida y sus nuevos libros. Esto se debe a que uno de los parámetros de calificación de las hojas de vida es la experiencia profesional; y, en ella, se incluye la publicación de libros y artículos académicos. Es así: 20 % prueba escrita, 25 % formación profesional, 20 % una entrevista y 35 % que se promediaba entre experiencia profesional. Dentro de ese último hay experiencia profesional general (máximo 30 puntos), experiencia específica en control fiscal (máx. 25), experiencia de docente (máx. 10) y publicación de libros o artículos (máx. 35). Le puede interesar: ¿Quién es Jorge Eliécer Laverde, el nuevo contralor? Los detalles de su elección

El puntaje clave: ¿por qué los libros reemplazaron la falta de experiencia fiscal?

Laverde no tenía experiencia profesional específica en control fiscal, por lo que obtuvo 0 de 25 puntos en ese apartado. Sin embargo, como presentó dos libros, logró el máximo de 35 puntos. Es decir, al ponderarlo, los libros le aportaron 12,25 puntos adicionales a su calificación final de 82,89, clave para haber sido uno de los finalistas del concurso. Los concursantes podían anexar los libros o artículos que, de cumplir con parámetros de registro ISBN (International Standard Book Number) y estar relacionados con temas de control fiscal, responsabilidad fiscal o funcionamiento de la Contraloría o gerencia pública. Estos libros son “IA (Inteligencia Artificial) aplicada al control fiscal en Colombia” y “El control fiscal desde el Congreso”; ambos publicados por una editorial latinoamericana llamada “Instituto Latinoamericano de Altos Estudios” o Ilae, quien los publicó y registró en el ISBN un mismo día, el 5 de febrero.

Inconsistencias en las fechas de publicación y edición de las obras

Laverde dijo a La Silla Vacía que sus libros no fueron “exprés”, porque los vendría escribiendo desde 2019 y los entregó para su revisión en mayo de 2025. No obstante, en ambos textos hay referencias después de esa fecha; incluso, en noviembre, dos meses antes de su publicación. En la página web del Ilae, se dice que todo el proceso de verificación y edición de sus libros electrónicos puede demorar de 6 a 18 meses. Por eso, Laverde dijo que los entregó en mayo de 2025, lo que la editorial también certificó. Pero las fechas no coinciden con lo que dicen los libros, ya que allí hay referencias bibliográficas de artículos publicados después de mayo, incluida una tesis de maestría y dos artículos, todos publicados entre octubre y noviembre de 2025. Otro dato relevante es que, en una cotización de la editorial, esta señala que, para revisar una propuesta de libro, esta debe tener una extensión mínima de 120 páginas en Word, con determinado formato. Sin embargo, uno de los libros de Laverde tiene 82; para esa ocasión concreta, los requisitos eran de 80 páginas.

La defensa de Laverde sobre su metodología de investigación

Eso sí, Laverde dijo que el libro de Inteligencia Artificial “lo empecé a escribir en 2019, porque, además de llevar más de 10 años en el trámite de proyectos de leyes de esos temas, como secretario de la Comisión Sexta que se encarga de temas de ciencia y tecnología, participé en el proceso de creación de Minciencias”, dijo. Y agregó que haberlos terminado al tiempo se debe a su “metodología de investigación sólida y eficiente” de diferentes posgrados. Y, según mencionó en su hoja de vida, tuvo relación con el Ilae entre 2017 y 2019, como investigador, y sacó otros tres libros. Le puede interesar: Paz Total de Petro habría causado un posible detrimento de $1,16 billones, según hallazgos de la Contraloría

Apoyos políticos y cuestionamientos en la trayectoria del nuevo contralor

Cabe recordar que Laverde llegó al cargo respaldado públicamente por cinco partidos: La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal y Conservador. Finalmente, hasta el Pacto Histórico, los verdes y otras colectividades lo apoyaron, por lo que la decisión fue casi unánime. De hecho, EL COLOMBIANO reveló, según fuentes del Legislativo, que para el respaldo del Liberal y de otros partidos habría influido Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, quien habría hecho lobby por él. En esa línea habría actuado el senador Lidio García Turbay. Laverde fue secretario de la Comisión VI del Senado por 12 años. Es abogado, oriundo de La Dorada, Caldas, y tiene varias especializaciones en gerencia financiera, maestrías en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y Administración de Negocios. Sin embargo, no tenía experiencia en control fiscal. Lo más cercano es que estuvo vinculado a la Procuraduría como procurador judicial en Risaralda. Y fue diputado de Caldas por el Partido Liberal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Sobre su nombre pesan acusaciones por acoso sexual, que él ha negado públicamente. También se le relaciona con el excongresista liberal Mario Castaño, condenado por delitos como concierto para delinquir agravado, estafa agravada, peculado por apropiación, entre otros del caso de “Las Marionetas”. Bloque de Preguntas Frecuentes