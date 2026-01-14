Jorge Lemus sale de la DNI para la UIAF y su reemplazo es otro exM19 del círculo de Petro

El Gobierno nacional se prepara para un nuevo movimiento en la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con información confirmada por EL COLOMBIANO, Jorge Arturo Lemus dejaría la dirección de esa entidad por decisión del presidente Gustavo Petro, quien le habría encomendado una nueva tarea estratégica: asumir el liderazgo de investigaciones en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con énfasis en casos de corrupción y otros asuntos prioritarios para la Presidencia.

Para reemplazarlo al frente de la DNI, el mandatario tendría previsto nombrar a René Guarín, exintegrante del M-19 y persona de estrecha cercanía con Petro.

En la carta de renuncia, Lemus recordó que había sido nombrado mediante el Decreto 0252 del 3 de marzo de 2025 y que asumió formalmente el cargo ese mismo día, pero decidió dar un paso al costado tras una “reflexión profunda sobre las circunstancias actuales”, una frase que deja abierta la puerta a posibles tensiones internas o cambios en la estrategia del Gobierno en materia de inteligencia.