Jorge Lemus sale de la DNI para la UIAF y su reemplazo es otro exM19 del círculo de Petro

El presidente Gustavo Petro habría decidido mover a Jorge Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia para encargarle investigaciones clave en la UIAF, mientras prepara el nombramiento de René Guarín como su reemplazo.

    Izquierda Lemus, a la derecha Guarín. FOTOS: CORTESÍA/ PRESIDENCIA
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

El Gobierno nacional se prepara para un nuevo movimiento en la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con información confirmada por EL COLOMBIANO, Jorge Arturo Lemus dejaría la dirección de esa entidad por decisión del presidente Gustavo Petro, quien le habría encomendado una nueva tarea estratégica: asumir el liderazgo de investigaciones en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con énfasis en casos de corrupción y otros asuntos prioritarios para la Presidencia.

Puede leer: Lo que no cuadra en las entrevistas que dio Wilmar Mejía de la DNI: relación con Petro, ascenso exprés y presunto nexo con ‘Calarcá’

Para reemplazarlo al frente de la DNI, el mandatario tendría previsto nombrar a René Guarín, exintegrante del M-19 y persona de estrecha cercanía con Petro.

En la carta de renuncia, Lemus recordó que había sido nombrado mediante el Decreto 0252 del 3 de marzo de 2025 y que asumió formalmente el cargo ese mismo día, pero decidió dar un paso al costado tras una “reflexión profunda sobre las circunstancias actuales”, una frase que deja abierta la puerta a posibles tensiones internas o cambios en la estrategia del Gobierno en materia de inteligencia.

En su comunicación al jefe de Estado, el ahora exfuncionario agradeció la confianza que le fue otorgada para dirigir una de las entidades más sensibles del aparato estatal. “Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo de tan alta responsabilidad”, escribió, al tiempo que destacó que su paso por la DNI le permitió aportar “desde mi conocimiento y experiencia a la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria”.

InfogrÃ¡fico
Jorge Lemus sale de la DNI para la UIAF y su reemplazo es otro exM19 del círculo de Petro

Lemus también aprovechó la carta para expresar respaldo político al presidente, al reiterar su “admiración y profundo respeto” por su gestión al frente del Gobierno, un mensaje que busca marcar una salida en buenos términos, pese al peso institucional que tiene una renuncia en un organismo encargado de la inteligencia estratégica del Estado.

Puede leer: Los alcances de los ex M-19 en las agencias de inteligencia del Estado

Lemus había llegado a la cabeza del organismo de inteligencia en 2024, luego de la salida de Carlos Ramón González, salpicado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En ese momento, Lemus se desempeñaba como director de Gestión Institucional y asumió el cargo en calidad de encargado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Jorge Arturo Lemus?
Fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) desde 2024 y ahora asumirá un rol estratégico en la UIAF.
¿Qué es la UIAF y cuál será su función?
Unidad de Información y Análisis Financiero, encargada de investigar casos de corrupción, lavado de activos y delitos financieros de interés presidencial.
¿Quién reemplazará a Lemus en la DNI?
René Guarín, exintegrante del M-19 y cercano al presidente Petro, asumirá la dirección del organismo de inteligencia.
