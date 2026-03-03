Remesas superan a la inversión extranjera en Colombia por primera vez en 20 años

Después de dos décadas, las remesas volvieron a superar a la inversión extranjera directa (IED) en Colombia. Según informó el Banco de la República, la IED en 2025 se ubicó en US$11.469 millones, lo que representó una caída de 16,1% frente a 2024, cuando alcanzó US$13.684 millones, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos. En contraste, el país recibió US$13.098 millones en remesas durante 2025, es decir, más recursos por envíos de colombianos en el exterior que por inversión extranjera. Un fenómeno que no se registraba desde 2004. En ese año, las remesas sumaron US$3.169,9 millones, mientras que la inversión extranjera alcanzó US$3.116 millones. Desde entonces, la IED había mantenido una posición superior... hasta ahora. Le puede interesar: Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025

Caída de la IED: menos atractivo para inversionistas

Para Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, ambos indicadores generan preocupación. “El resultado de la IED da cuenta de que el país es cada vez menos interesante desde la perspectiva de la inversión extranjera”, señaló, al advertir que existe “un cambio en las condiciones de atractivo desde diferentes frentes económicos, pero también desde el punto de vista de la estabilidad jurídica y de las reglas de juego”. La cifra luce aún más débil si se compara con 2022, cuando la inversión extranjera marcó un máximo histórico de US$17.182 millones. Desde entonces, la caída acumulada es de 33,2%.

Según Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, la disminución se explica principalmente por el desplome del sector minero. “Básicamente desapareció la inversión extranjera directa en este sector”, afirmó, asociándolo al rechazo del Gobierno frente a la minería extractiva. También se registraron retrocesos en industria manufacturera y comercio, aunque menos severos que en minería. Pérez añadió que sectores como el petrolero, tradicional receptor de grandes flujos de capital, enfrentan hoy desincentivos de política pública que han limitado la llegada de nuevos recursos. Lea más: Remesas a Colombia crecerán menos en 2026 por culpa de la política migratoria de Trump en EE. UU.

Sectores más afectados por la caída de la inversión

Al revisar los datos por sectores, la IED en 2025 estuvo liderada por servicios financieros y empresariales, que recibieron US$3.613 millones, seguidos por el sector petrolero (US$2.498 millones) y la industria manufacturera (US$1.697 millones). Sin embargo, el sector de explotación de minas y canteras sufrió el mayor golpe: pasó de recibir US$3.442 millones en 2023 a apenas US$159 millones en 2025, una contracción de 95,4%. La industria manufacturera también retrocedió significativamente, al caer de US$2.967 millones en 2023 a US$1.697 millones el año pasado, lo que representó una disminución de 42,8%. Para María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, la caída de la IED implica menos oportunidades. “En una región que compite por el mismo capital, la confianza se mide en dólares que entran: el costo lo pagan los ciudadanos con menos empleo y menor crecimiento”, afirmó.

¿Por qué crecieron las remesas en 2025?

Mientras la inversión extranjera retrocede, las remesas aumentaron 10,5% frente a 2024. Pérez advirtió que este crecimiento podría reflejar un mayor número de migrantes colombianos en el exterior, lo cual no necesariamente es positivo, pues muchos podrían haber salido por razones económicas. Soto coincidió y explicó que el aumento también responde a una mejora en los ingresos de trabajadores colombianos en el exterior durante los últimos años, especialmente tras la pandemia, gracias a políticas de apoyo implementadas en Estados Unidos y Europa. Conozca también: Colombia lídera en remesas: será el mayor receptor de Suramérica y el tercero de la región en 2025, según el BID

Remesas e IED no compiten, pero envían señales distintas