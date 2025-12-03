Nombramiento de José Alexis Mahecha en la ITRC prende alertas por el cargo de su hijo en Coljuegos, ¿estaría inhabilitado?

La petición de renuncia que hizo el presidente Gustavo Petro a Angie Rodríguez, hasta esta semana directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), abrió un nuevo frente de tensión dentro del Gobierno.
La funcionaria, una de las fichas de mayor confianza en la estructura administrativa de Palacio, habría sido removida por haber frenado, o por lo menos, ralentizado, la llegada de José Alexis Mahecha a la Secretaría General de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).
Aunque el episodio parece en principio un choque interno por un trámite administrativo, el trasfondo es mayor. La resistencia a la posesión de Mahecha destapó viejas polémicas alrededor de su nombre y, sobre todo, desencadenó una ola de inquietudes institucionales, éticas y políticas sobre el rumbo que está tomando el control de entidades clave en la administración pública.