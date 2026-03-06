“El fanatismo está destruyendo la conversación pública en Colombia”: Alejandro Gaviria

Después de pasar por el ministerio de Educación en el gobierno de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria se ha convertido en una especie de oráculo de la realidad política colombiana; ya desde su época como candidato presidencial, advirtió con mirada clarividente que Petro no lograría ejecutar sus ambiciosos planes de infraestructura —decenas de universidades, hospitales y hasta trenes rapidísimos atravesando selvas, mangles y archipiélagos—, lo que lo llevaría a una radicalización de caricatura.
Para dejar constancia de esa mirada oblicua y particular, Gaviria se ha encargado de publicar cada tanto un libro donde mira el pasado para entender el futuro de Colombia. Así, llegamos a este nuevo libro, Contra el fanatismo: ensayos de una Colombia posible (Ariel, 2026).