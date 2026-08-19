“Lo que dejó Petro es un megacaso preocupante de corrupción e ineficiencia”: vicepresidente Restrepo

José Manuel Restrepo lleva apenas 15 días como vicepresidente de la República, y la gran mayoría los ha dedicado a estar al frente de la emergencia ocasionada por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto. No es para menos, dada la dimensión de la tragedia, pero él particularmente ha sido una especie de “superministro” desde el territorio junto a su esposa Tatiana Céspedes.
El exministro de Hacienda y Comercio, además, le entregó a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría el “Libro de la verdad”, que reúne las denuncias de lo que les dejó el gobierno Petro. Dice Restrepo que esa es apenas “la punta del iceberg” y en esta entrevista con EL COLOMBIANO explica los detalles.