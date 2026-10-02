Casa por cárcel para Miguel Quintero, imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana

Un juez de garantías avaló la medida de prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermano mayor del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Contra Sebastián Ortega, en cambio, no acogió el pedido y en consecuencia este podrá continuar atendiendo al proceso penal en libertad.
El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías indicó que en su concepto y después de evaluar el acervo entregado por la Fiscalía, hay pie para a decir que “existe inferencia razonable” de la autoría de los delitos imputados.
Cuando comenzó a exponer luego en una larga disertación por qué pensaba que no había sin embargo elementos para asegurar que estos dos procesados hayan participado en argucias para torcer el proceso ni para inferir que fueran a dejarse de presentar a las diligencias, todo hacía pensar que iba a desechar por completo cualquier medida de aseguramiento.