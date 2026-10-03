Nairo Quintana, el campesino que conquistó la élite del ciclismo mundial, esta es la historia del boyacense

Nairo Quintana, el ciclista colombiano que le entregó tantas alegrías al país, se despidió tras 17 años de carrera; su última aparición fue en el Giro de Emilia, en Italia. El ciclista, que no supera los 1,67 metros de estatura, pero es calificado como uno de los gigantes del ciclismo suramericano y en la historia de Colombia, llegó a su última cita con la bicicleta y fue sorprendido por el pelotón, que lo esperaba con una calle de honor para rendirle homenaje.
Quintana arrancó su camino junto a su fiel compañera, la bicicleta, en medio de un “pasillo” en el que Nairo se perdía ante la imponente imagen que formaron las bicicletas, cuyas llantas no pararon de girar como tributo al ganador del Giro de Italia en 2014, la Vuelta a España en 2016, y subcampeón del Tour de Francia en las ediciones de 2013 y 2015, además del tercer lugar en 2016.
Fueron más de dos minutos en los que Nairo nunca dejó de sonreír y saludar con inclinaciones de cabeza a los corredores. Su paso fue lento, mientras saludaba a lado y lado agradeciendo el gesto.
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Durante el recorrido, los aplausos se combinaron con el sonido característico de las ruedas de las bicicletas al ser giradas. Así, en medio de esa postal que quedará para siempre en su memoria, Nairo fue superando uno a uno a los corredores y, al final, lo esperaba su hija Mariana, quien se fundió en un abrazo con el hombre que hizo vibrar no solo a un país, sino al continente entero con sus gestas.
Su equipo, el Movistar Team, también dedicó espacios especiales para el corredor boyacense, con un emotivo video y mensajes en sus redes sociales: “Del Giro 2014 a la Vuelta 2016, pasando por tres podios en el Tour. Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional con el Movistar Team, el equipo con el que llegó a lo más alto. Gracias por tanto, Nairo”.