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Empeora situación de Epa Colombia: multan su empresa con una millonada

La sanción asciende a $140,4 millones y está relacionada con garantías, información sobre productos y derechos de consumidores en compras electrónicas.

  • Productos EPA Colombia fue sancionada por la SIC por incumplimientos relacionados con la información entregada a consumidores en ventas por internet. FOTO COLPRENSA
    Productos EPA Colombia fue sancionada por la SIC por incumplimientos relacionados con la información entregada a consumidores en ventas por internet. FOTO COLPRENSA
  • La investigación de la SIC incluyó las condiciones de garantía y los derechos de los consumidores en compras realizadas mediante comercio electrónico. FOTO COLPRENSA
    La investigación de la SIC incluyó las condiciones de garantía y los derechos de los consumidores en compras realizadas mediante comercio electrónico. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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La situación para la influencer Daneidy Barrera Rojas empeoran. Tras conocerse imágenes de ella esposada en su traslado a la cárcel de Ibagué, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Productos Epa Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000 por incumplir normas de protección al consumidor relacionadas con la comercialización de productos a través de internet.

La investigación de la autoridad identificó varias fallas en la información que la empresa suministraba a sus clientes durante las compras en línea, entre ellas aspectos relacionados con las garantías y los derechos que tienen los consumidores en el comercio electrónico.

Uno de los productos señalado en la actuación administrativa fue el “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml”, sobre el cual la empresa no habría informado algunas de sus características esenciales.

Cabe aclarar que Barrera está cumpliendo una condena de 5 años y 2 meses de prisión por actos de vandalismo contra TransMilenio ocurridos en noviembre de 2019.

¿Por qué la SIC sancionó a Productos Epa Colombia?

La investigación estableció tres cargos principales contra la empresa, relacionados con el incumplimiento de disposiciones de la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor.

El primer caso estuvo relacionado con la forma en que Productos EPA Colombia manejaba la garantía legal de los productos comercializados.

Según la investigación, en su página web la empresa tenía una política de reembolso que excluía su responsabilidad frente a productos adquiridos mediante “distribuidores o terceros”.

La investigación de la SIC incluyó las condiciones de garantía y los derechos de los consumidores en compras realizadas mediante comercio electrónico. FOTO COLPRENSA
La investigación de la SIC incluyó las condiciones de garantía y los derechos de los consumidores en compras realizadas mediante comercio electrónico. FOTO COLPRENSA

Para la SIC, esta condición desconocía la responsabilidad solidaria que la ley establece para el productor frente a los consumidores.

Esto significa que las condiciones establecidas por la empresa en su página web no podían limitar las obligaciones que la legislación contempla frente a los compradores.

La información que debía entregar la empresa

El segundo cargo estuvo relacionado con la información que aparecía en la página web antes de que el consumidor aceptara una oferta.

La entidad de vigilancia encontró que no se habían informado oportunamente algunos elementos que deben conocer los compradores antes de completar una transacción por internet.

Entre ellos estaba la información sobre las características esenciales de uno de los productos comercializados por la empresa. En particular, la actuación hizo referencia al “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml”.

La autoridad también señaló que la página no informaba sobre el derecho de retracto ni explicaba el procedimiento para ejercerlo.

El retracto permite al consumidor ejercer un derecho frente a determinadas compras realizadas por internet, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación de protección al consumidor.

Además, la página web no contaba con un enlace visible y fácilmente identificable que permitiera al consumidor ingresar a la página de la autoridad de protección al consumidor.

La revisión de pagos

El tercer cargo estuvo relacionado con la reversión del pago. La investigación determinó que Productos EPA Colombia tampoco había informado oportunamente a los consumidores sobre la existencia del derecho a solicitar la reversión de los pagos realizados en determinadas compras efectuadas mediante medios electrónicos.

Este mecanismo hace parte de los derechos asociados a ciertas transacciones realizadas por internet y debe ser informado al consumidor de manera oportuna.

Para la SIC, la falta de esta información constituyó otro incumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Millonaria multa

Por los hechos investigados, la SIC impuso a Productos EPA Colombia una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalentes a 11.600 unidades de valor básico (UVB). El valor de la sanción asciende a $140.476.000.

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación, por lo que la empresa puede controvertir la decisión de la autoridad mediante los mecanismos establecidos.

La SIC recordó a los proveedores que las ventas realizadas a través de internet deben garantizar que los consumidores reciban información clara, completa y oportuna.

El caso de Productos EPA Colombia pone el foco en aspectos que van más allá de mostrar un producto y permitir que el cliente efectúe el pago.

De acuerdo con la actuación administrativa, los comercios electrónicos también deben entregar información sobre las características esenciales de los productos, las condiciones de garantía y los derechos que tienen los consumidores en las compras realizadas por medios electrónicos.

La autoridad también recordó la importancia de informar sobre mecanismos como el retracto y la reversión de pagos, así como de facilitar el acceso a la información de la autoridad encargada de la protección de los consumidores.

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