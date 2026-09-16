Atención: EE. UU. mantiene descertificación a Colombia, pero conserva recursos antidrogas

El gobierno de Estados Unidos confirmó que Colombia seguirá descertificada en la lucha contra las drogas, pero se mantienen algunos recursos y condiciones. Es decir, aún no regresa la certificación, ya que la evaluación corresponde a un período de 12 meses, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, que en su mayoría corresponde al gobierno de Gustavo Petro, que para EE. UU. tuvo un “incumplimiento demostrable” en el tema. Sin embargo, la asistencia se mantiene con condiciones, y para Estados Unidos ya hay avances hacia una eventual certificación por la alineación en el enfoque de lucha contra las drogas que ha mostrado el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Hace un año, la Casa Blanca anunció que descertificaba a Colombia en la lucha contra las drogas por un “incumplimiento demostrable” que incluyó temas como el crecimiento de los cultivos de coca, la producción de cocaína y el incumplimiento de las metas de erradicación planteadas por el gobierno Petro. Algo semejante no se veía desde la Presidencia de Ernesto Samper (1994-1998).

El pronunciamiento de Donald Trump sobre la transición política en Colombia

En el nuevo pronunciamiento, de este 15 de septiembre pero publicado hoy, Trump reitera el término de “incumplimiento demostrable” durante 2025. Sin embargo, su comunicado hace una distinción con respecto al nuevo gobierno y hasta lanza dardos al expresidente Gustavo Petro. “La gente de Colombia tomó la decisión valiente de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Él ha prometido liderar una campaña agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína, que llegaron a niveles récord bajo las políticas socialistas fallidas de su predecesor”, se lee. Luego, siguen los elogios a De la Espriella y se hace referencia a un nuevo momento diplomático entre los dos países. Le puede interesar: EE. UU. redestina US$52 millones de ayuda militar de Europa a Colombia y otros países; hoy define certificación antidrogas “Colombia está lista para retomar su lugar como nuestro principal aliado en materia de seguridad en el hemisferio; además, las fuerzas militares y policiales, así como los fiscales y tribunales del país, cuentan por fin con un defensor digno en la figura del presidente De la Espriella”, agrega el texto de Trump. De la Espriella pretende posicionar a Colombia como uno de los socios clave de los norteamericanos en la región. De hecho, la embajadora que nombró ante Washington, María Consuelo Araújo, confirmó la entrada del país al Escudo de las Américas, la alianza en materia de seguridad que la administración Trump ha impulsado con gobiernos afines en América Latina. Por eso, no sorprende que el comunicado se refiera a que esperan resultados por parte de las políticas de De la Espriella y que, de ser así, Trump consideraría cambiar la designación de Colombia. De esta, una vez más, culpa al gobierno Petro. “Si, tal como se prevé, Colombia avanza durante el próximo año en la erradicación agresiva de cultivos de coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas, consideraré levantar la calificación de país que ha ‘fracasado de manera demostrable’, una etiqueta que se mantiene vigente únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda que estuvo en el poder durante la mayor parte del año pasado”, concluye Trump.

Giro en la relación bilateral y reorientación de US$52 millones en recursos militares

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento clave. Porque, a diferencia de Petro, que tuvo varios choques con Trump, De la Espriella está alineado a sus políticas. Cabe recordar que el mandatario norteamericano apoyó al hoy presidente colombiano en la segunda vuelta contra Iván Cepeda. Esa cercanía se evidenció la semana pasada, con la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Barranquilla para reunirse con De la Espriella. Desde allí, anticipó que Colombia podría volver a ser certificado en caso de que las políticas de De la Espriella sigan por el mismo camino. “Si siguen cumpliendo y siguen haciendo lo que están diciendo y van a hacer y ya han hecho (...) no hay duda de que esa certificación va a cambiar”, dijo Rubio en entrevista con Noticias RCN. Por primera vez en la historia, Estados Unidos cuenta con un secretario de Estado con raíces latinoamericanas. Este ha priorizado las relaciones estratégicas con la región. Justo este 15 de septiembre, Estados Unidos anunció un movimiento de recursos hacia América Latina. El Departamento de Estado notificó al Congreso que redestinaría US$52 millones, unos $161.109 millones, que estaban contemplados como financiación militar extranjera para Europa y Medio Oriente y que ahora pasarían a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia. Según explicó el Departamento de Estado, estos recursos estarán destinados a combatir el narcoterrorismo en territorio estadounidense y a contribuir a la seguridad del Canal de Panamá. “Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio”, señaló el Departamento de Estado. Le puede interesar: Descertificación: qué es, por qué ocurrió y qué viene para Colombia tras el ‘waiver’

Misión diplomática en Washington: entrega de credenciales en la Casa Blanca

Otro episodio que se suma al momento clave de las relaciones entre ambos países es la visita de la nueva embajadora de Colombia en Washington a la Casa Blanca este martes. Allí presentó sus credenciales al presidente Donald Trump y, en temas de seguridad, dijo que le transmitió el “firme propósito del presidente De La Espriella de devolver la seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de ella la base de una nueva etapa de prosperidad económica. Es un propósito que trasciende nuestras fronteras: junto con Estados Unidos, pondremos nuestra cooperación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio”. Después, Araújo se refirió a que ese propósito “constituye el eje de la misión que me ha encomendado el presidente De La Espriella” y envió un mensaje de cercanía con los norteamericanos. “En este momento de confianza renovada y amplias oportunidades, nuestra tarea es convertir ese propósito común en resultados concretos: apoyar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, impulsar el comercio y la inversión, fortalecer nuestra seguridad compartida y promover la estabilidad regional”, concluyó.

Análisis: “Perdimos el año pero nos dieron matrícula condicionada”

Para explicar la decisión de Estados Unidos, EL COLOMBIANO consultó a Juan David Escobar, columnista del diario y profesor de Geopolítica de la Universidad Eafit. “El documento señala el incumplimiento del último año en la lucha contra las drogas de parte de Colombia pero por las expectativas que se tienen en EE.UU. con el nuevo gobierno colombiano las posibles sanciones o consecuencias quedan aplazadas y dependientes del comportamiento del país en la lucha contra el narcotráfico”, explicó. Luego, cuestionó si esta decisión y los otros acercamientos diplomáticos pueden incluir más decisiones que eventualmente sean favorables para Colombia. “Esta decisión tiene alguna coherencia con la inclusión de Colombia en la iniciativa del Escudo de las Américas. Esperemos que se amplíe a la solicitud del gobierno colombiano de tener un tratamiento especial para el país en los aranceles que se fijaron a los productos colombianos importados en los EE. UU. En conclusión, perdimos el año pero nos dieron matrícula condicionada”, puntualizó Escobar.

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