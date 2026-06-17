Exsecretario de Cancillería se declaró inocente por entramado de pasaportes y supuesto enriquecimiento ilícito

El exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía, en relación con una supuesta trama de corrupción orquestada para adjudicar un contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes en Colombia.

El ente acusador precisó que en la diligencia judicial le imputó al exfuncionario los cargos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Los hechos en cuestión ocurrieron en febrero de 2026, cuando Salazar habría excedido sus competencias, “en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados”, según el reporte de la Fiscalía, emitido este miércoles.

La manzana de la discordia fueron tres resoluciones (la 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024) expedidas por el entonces secretario de la Cancillería, “por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación (en 2023) y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual”, recalcó el acusador.

Estas decisiones facilitaron la adjudicación de un contrato con vigencia hasta el 31 de julio de 2026, por valor de $559.000 millones de pesos, revocando en la práctica la decisión previa del canciller Álvaro Leyva Durán, quien no quería que esa plata quedara en manos de la firma Thomas Greg and Sons, como efectivamente sucedió.