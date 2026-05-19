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Thomas Greg sigue fabricando pasaportes en varias sedes, aunque Petro dice lo contrario

El Gobierno del presidente Gustavo Petro cambió el modelo de fabricación de esos documentos con un convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, y se supone que ya tenía capacidades para asumir la producción.

  • El nuevo sistema no se ha puesto en marcha completamente, pues la empresa Thomas Greg & Sons sigue operando en algunas zonas. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    El nuevo sistema no se ha puesto en marcha completamente, pues la empresa Thomas Greg & Sons sigue operando en algunas zonas. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
hace 2 horas
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Aunque ya se están expidiendo los nuevos pasaportes que tanto promovió el gobierno del presidente Gustavo Petro —de los que ya hay quejas— un acta revela que la firma anterior de fabricación, Thomas Greg & Sons, sigue fabricando los documentos en algunas de las sedes principales del país.

Esto, a pesar de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha asegurado en distintas ocasiones que ya cuenta con capacidades para la producción completa.

El modelo de fabricación de estos documentos —necesarios para viajar al exterior— cambió este año luego de que el Gobierno terminara el contrato con esa empresa y le diera esa tarea a la Imprenta Nacional en conjunto con la Casa de la Moneda de Portugal.

Sin embargo, de acuerdo con un acta del 30 de abril, publicada por El Tiempo, Thomas Greg & Sons sigue imprimiendo y personalizando los pasaportes hasta que se agoten los que ya existen. Esto, en algunas sedes estratégicas.

Entre estas, en las que todavía hay pasaportes “de los viejos”, están Bogotá (Norte, Centro y Cades), las gobernaciones de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca y los consulados de Nueva York y Miami.

Le puede interesar: Colombia pagaría a Portugal por 1,5 millones de pasaportes cada año durante una década.

Vale recordar que el convenio de producción y suministro de pasaportes es resultado de una cooperación entre la Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) de Portugal y el Imprimerie Nationale – IN Groupe de Francia.

Ese acuerdo establece que Colombia debe garantizar el pago mínimo de 1.500.000 libretas de pasaportes anualmente a la Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) de Portugal, independientemente de la demanda real.

¿Salieron “chimbos” los nuevos pasaportes?

¿Salieron chimbos? Esa es la pregunta que se hacen algunos usuarios de los nuevos pasaportes. Un video publicado por el periodista Jacobo Solano muestra posible anomalías en los documentos entregados esta semana. Según contó, en Pasto “comenzaron a entregar el nuevo pasaporte, y vienen reportándose problemas con la calidad sobre todo en el tema de cosido”.

“Como evidencia el video, es un pasaporte diplomático que se nota bastante deteriorado a pesar de ser nuevo”, señaló en su publicación.

La periodista Darcy Quinn también publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) unas fotografías de lo que serían los nuevos pasaportes. Las imágenes que compartió también muestran problemas en el cocido.

“Ciudadanos que están recibiendo los nuevos pasaportes impresos por IN Group y personalizados por la Imprenta Nacional ya están presentando problemas de mala calidad”, escribió.

EL COLOMBIANO se comunicó con la Cancillería y la Imprenta Nacional para conocer si hay algún pronunciamiento por esas quejas.

Desde la cartera de relaciones exteriores contestaron que “esos temas son netamente de Imprenta Nacional, quienes están al frente de la personalización”.

Desde la Imprenta Nacional enviaron un comunicado de prensa en el que manifestaron que “las imágenes conocidas corresponden, según la información disponible, a una libreta de pasaporte diplomático”.

“A la fecha, la Imprenta Nacional de Colombia ha personalizado y distribuido 32.500 pasaportes, de los cuales 26 corresponden a pasaportes diplomáticos. Por tanto, no existe evidencia que permita afirmar la existencia de una falla generalizada en los pasaportes ordinarios que reciben los ciudadanos”, añadió.

La entidad también aseguró que “hasta la fecha, no ha recibido quejas formales de ciudadanos asociadas a problemas de calidad material de los pasaportes personalizados por la entidad”.

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