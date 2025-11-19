x

Aníbal Gaviria será el candidato de la Fuerza de las Regiones; Juan Carlos Cárdenas renunció a su aspiración presidencial

La coalición formada por exmandatarios locales ya definió su candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

  Juan Carlos Cárdenas junto a Aníbal Gaviria forman la coalición La Fuerza de las Regiones. El exgobernador del meta Juan Guillermo Zuluaga quien había renunciado previamente a su candidatura también hace parte de esta colectividad. Fotos: Colprensa
    Juan Carlos Cárdenas junto a Aníbal Gaviria forman la coalición La Fuerza de las Regiones. El exgobernador del meta Juan Guillermo Zuluaga quien había renunciado previamente a su candidatura también hace parte de esta colectividad. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

19 de noviembre de 2025
bookmark

El panorama electoral de cara a las votaciones presidenciales del 2026 se sigue moviendo y una de las coaliciones ya habría tomado una drástica decisión sobre su abanderado.

La Fuerza de las Regiones, coalición formada por el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ya definió a quien seguiría en la carrera para llegar a la Casa de Nariño.

Lea también: ¿Ruptura en la “Fuerza de las Regiones’’? La coalición deja por fuera a Héctor Olimpo Espinosa

En las últimas horas, el exalcalde de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas, renunció a su aspiración a la Presidencia. La decisión fue informada en medio del programa El Debate de la Gente del Canal RCN.

Así, con la dimisión de Cárdenas y el previo anuncio de Zuluaga declinando su aspiración presidencial, el antioqueño Aníbal Gaviria Correa sería el elegido para liderar a La Fuerza de las Regiones de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Juan Guillermo acaba de tomar una decisión muy valiente y respetuosa, yo quiero decirles que nosotros hemos venido trabajando desde tiempo atrás, dijimos que era con encuestas que era cómo los colombianos participaban democráticamente, las encuestas que hemos hecho internamente marcan una tendencia y es que Aníbal Gaviria es quien lidera este proceso, a esto no hay que darle vueltas, rápidamente tenemos que avanzar”, expresó Cárdenas en el programa televisivo a la hora de informar la renuncia a su candidatura.

Cárdenas informó que, así como lo aclaró Zuluaga, ambos van a apoyar al exgobernador de Antioquia en un proceso de unidad y consensos.

El exalcalde bumangués ya se había expresado en sus redes sociales a favor de una unidad para avanzar en búsqueda de un cambio para el siguiente cuatrienio. “La unidad nos hace más fuertes en medio de tanta incertidumbre y ataques de un lado y del otro. Seguimos trabajando en equipo y estamos listos para sumarnos a la opción que mayor bienestar, desarrollo, seguridad, salud y vida le garantice a los colombianos”, escribió Cárdenas.

Antes de las dos renuncias, la coalición de exmandatarios ya había definido que para a más tardar el 1 de diciembre existiría un candidato único. La metodología iba a ser una encuesta auditada con una firma internacional.

Siga leyendo: Otra baja en bloque de exgobernadores: Juan G. Zuluaga retira su aspiración presidencial y ahora suena para llegar al Congreso

