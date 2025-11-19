Aníbal Gaviria será el candidato de la Fuerza de las Regiones; Juan Carlos Cárdenas renunció a su aspiración presidencial

El panorama electoral de cara a las votaciones presidenciales del 2026 se sigue moviendo y una de las coaliciones ya habría tomado una drástica decisión sobre su abanderado.
La Fuerza de las Regiones, coalición formada por el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ya definió a quien seguiría en la carrera para llegar a la Casa de Nariño.
En las últimas horas, el exalcalde de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas, renunció a su aspiración a la Presidencia. La decisión fue informada en medio del programa El Debate de la Gente del Canal RCN.