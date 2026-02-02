¿Nombramiento exprés? Este es el cargo diplomático que recibió Juan Carlos Florián previo a Ley de Garantías

Previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero, el presidente Gustavo Petro nombró al exministro Juan Carlos Florián en un cargo diplomático en Bélgica.

Florián –quien salió de la entidad, al parecer, por escándalos en el Ministerio y líos en la ejecución de varios programas–, fue designado el pasado viernes 30 de enero como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas, Bélgica. El nombramiento, que se hizo en calidad de provisionalidad, quedó formalizado en el Decreto 0117 de 2026 firmado tanto por el jefe de Estado como por la canciller Rosa Villavicencio. “Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario”, señala el documento.

El decreto fue emitido el pasado viernes 30 de enero. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

El exministro salió del despacho a mediados de enero pasado. Entre otras, el jefe de Estado había tomado la decisión después de que EL COLOMBIANO reveló a principios de diciembre que el hasta ese momento viceministro Dumar Guevara insultó a través de unos chats a la hija mayor del mandatario, Andrea Petro. También sobre los problemas con un contrato por más de $55 mil millones con un operador logístico en donde había trabajado Guevara. Puede leer: ‘Feria’ de contratos: así es como Petro ha duplicado la burocracia antes de elecciones En los chats revelados se lee que en la visita de Andrea Petro y su mamá Luz Mary Herrán (exesposa del presidente), el viceministro dice: “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”. En otro chat, escrito minutos después, el hoy viceministro encargado Guevara sube el tono: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”.

Fuentes dicen que desde que Petro leyó esa investigación decidió sacar a Florián, pero esperó algunas semanas. Todo esto ocurre justo en medio de la discusión en el Congreso sobre el futuro del MinIgualdad, que después de haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, tiene hasta el otro año para subsanar el proyecto y volverlo a presentar. Pero según consultas a congresistas de varias bancadas y a funcionarios del propio Gobierno no hay expectativas de que prospere. Además, parece que por la baja ejecución —2,4% en 2024—, las presuntas irregularidades, la cantidad de quejas internas y más líos, esa cartera agoniza en el Legislativo y se hundirá en el ocaso de este Gobierno.

