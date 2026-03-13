“Siendo marica, yo no llego a mariquear el Centro Democrático ni el país”: Juan Daniel Oviedo

Ya resuelta la expectativa sobre si efectivamente la ganadora de la Gran Consulta, Paloma Valencia, elegiría al segundo en votación de esa lista, Juan Daniel Oviedo, como su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane se refirió a su aporte a la campaña, su papel como representante del centro político y su relación con el uribismo.

El exfuncionario del gobierno de Iván Duque habló con Blu Radio sobre su llegada a la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia, quien, luego de ser la ganadora de las consultas el pasado 8 de marzo, buscará con el aval del Centro Democrático ser la primera presidenta en la historia de Colombia.

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Oviedo fue claro sobre su arribo a la campaña de Valencia. “Yo no llego a mariquear al Centro Democrático ni el país”, enfatizó el economista refiriéndose a su orientación sexual. “Yo llego a garantizar que haya balances”, agregó.

El aspirante a la vicepresidencia aludió a esto porque, según dijo, ya han buscado establecer rumores sobre su agenda política. “Ya pusieron sobre la mesa que yo promuevo la transición de género en niños, que yo promuevo la ideología de género, cuando en realidad, en el actuar político, eso no ha sido la verdad”, expresó.

Para el exdirector del Dane, su papel como una persona abiertamente homosexual hace la campaña “más empática y solidaria”, pues, según sus cuentas, hoy “3 de 4 personas están dispuestas a votar por mí, pese a mi orientación”.