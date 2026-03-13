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“Siendo marica, yo no llego a mariquear el Centro Democrático ni el país”: Juan Daniel Oviedo

El exdirector del Dane habló sobre su papel como fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia y se refirió a su orientación sexual. Aclaró si es uribista y qué llega a aportar a la campaña de ese sector.

  • Juan Daniel Oviedo habla sobre su llegada a la campaña de Paloma Valencia y enfatiza que no busca adherirse al Centro Democrático. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
    Juan Daniel Oviedo habla sobre su llegada a la campaña de Paloma Valencia y enfatiza que no busca adherirse al Centro Democrático. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Ya resuelta la expectativa sobre si efectivamente la ganadora de la Gran Consulta, Paloma Valencia, elegiría al segundo en votación de esa lista, Juan Daniel Oviedo, como su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane se refirió a su aporte a la campaña, su papel como representante del centro político y su relación con el uribismo.

El exfuncionario del gobierno de Iván Duque habló con Blu Radio sobre su llegada a la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia, quien, luego de ser la ganadora de las consultas el pasado 8 de marzo, buscará con el aval del Centro Democrático ser la primera presidenta en la historia de Colombia.

Lea también: “Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula

Oviedo fue claro sobre su arribo a la campaña de Valencia. “Yo no llego a mariquear al Centro Democrático ni el país”, enfatizó el economista refiriéndose a su orientación sexual. “Yo llego a garantizar que haya balances”, agregó.

El aspirante a la vicepresidencia aludió a esto porque, según dijo, ya han buscado establecer rumores sobre su agenda política. “Ya pusieron sobre la mesa que yo promuevo la transición de género en niños, que yo promuevo la ideología de género, cuando en realidad, en el actuar político, eso no ha sido la verdad”, expresó.

Para el exdirector del Dane, su papel como una persona abiertamente homosexual hace la campaña “más empática y solidaria”, pues, según sus cuentas, hoy “3 de 4 personas están dispuestas a votar por mí, pese a mi orientación”.

Juan Daniel, quien en algún momento también aspiró a llegar a la Alcaldía de Bogotá, también subrayó que “no se volvió un marica uribista” y que su llegada a la coalición que buscará la presidencia se da siendo él un representante del centro político.

“Colombia está encontrando en la apuesta Paloma-Oviedo de la Gran Consulta por Colombia una coalición que mañana nacerá con un nuevo nombre y estará en el tarjetón como una coalición”, destacó el candidato vicepresidencial.

¿Cuál será el papel de Juan Daniel Oviedo como vicepresidente?

Oviedo fue claro sobre su papel como candidato a vicepresidente y dio a entender que su actuar estará relacionado con la paz y la política social.

Para el economista, su llegada a la Vicepresidencia sería la oportunidad “para que la vicepresidencia tenga una voz clara que defienda las deudas sociales que deja este gobierno con las que se hizo elegir y simplemente se dedicó a endulzarle el oído a la gente con promesas y no con soluciones”.

La candidata Paloma Valencia oficializó el jueves la unión con Oviedo para buscar la llegada a la Casa de Nariño; sin embargo, será este viernes cuando los dos inscriban oficialmente su candidatura, que no solamente contará con el aval del Centro Democrático, sino de los otros partidos que participaron en la Gran Consulta.

Siga leyendo: “No es oportunismo, es responsabilidad”: Oviedo respondió a las críticas por su unión con Paloma Valencia

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