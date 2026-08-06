Juan David Duque, exsecretario de Quintero, asume como superintendente de salud encargado

Así lo dio a conocer a través de un comunicado. El funcionario se estaba desempeñando como superintendente delegado para la Protección al Usuario y fue el superintendente delegado para las Medidas Especiales en las auditorías que la Supersalud quiso imponer a la Fábrica de Licores de Antioquia.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella nombra a un superintendente en propiedad, Juan David Duque, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, asume como encargado de esa labor.

Así como el exalcalde Daniel Quintero, quien estaba liderando la Superintendencia de Salud, Duque también tiene procesos e investigaciones pendientes, una de ellas es por parte de la Procuraduría por presunta apropiación indebida de bienes públicos destinados a gastos urgentes de la administración distrital.

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El exsecretario fue vinculado al proceso que lleva el Ministerio Público por el presunto manejo irregular del fondo fijo reembolsable del despacho del exalcalde de Medellín. Fue este mismo caso por el que fue destituido por el Concejo de la ciudad luego de que fuera citado a una moción de censura para rendir cuentas sobre el manejo de la Caja Menor de la Alcaldía.

Duque García ha sido uno de los funcionarios que se ha mantenido más cerca de Quintero Calle. Tras su paso por la administración medellinense fue nombrado jefe de debates de la campaña presidencial del exalcalde, sin embargo, terminó aspirando al Senado por la lista del movimiento de Roy Barreras. En esa votación no alcanzó ni el 1 % de los sufragios.

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