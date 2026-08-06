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Juan David Duque, exsecretario de Quintero, asume como superintendente de salud encargado

Durante la alcaldía de Daniel Quintero se desempeñó como secretario privado y fue destituido por el Concejo en el 2023.

  • Juan David Duque fue secretario privado de la Alcaldía de Medellín y fue candidato al Senado por el partido de Roy Barreras. Foto: Supersalud
    Juan David Duque fue secretario privado de la Alcaldía de Medellín y fue candidato al Senado por el partido de Roy Barreras. Foto: Supersalud
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

06 de agosto de 2026
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La Superintendencia Nacional de Salud informó que mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella nombra a un superintendente en propiedad, Juan David Duque, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, asume como encargado de esa labor.

Así lo dio a conocer a través de un comunicado. El funcionario se estaba desempeñando como superintendente delegado para la Protección al Usuario y fue el superintendente delegado para las Medidas Especiales en las auditorías que la Supersalud quiso imponer a la Fábrica de Licores de Antioquia.

Así como el exalcalde Daniel Quintero, quien estaba liderando la Superintendencia de Salud, Duque también tiene procesos e investigaciones pendientes, una de ellas es por parte de la Procuraduría por presunta apropiación indebida de bienes públicos destinados a gastos urgentes de la administración distrital.

Lea también: Daniel Quintero dejó amarrado millonario contrato por más de $3.600 millones para vuelos en la SuperSalud

El exsecretario fue vinculado al proceso que lleva el Ministerio Público por el presunto manejo irregular del fondo fijo reembolsable del despacho del exalcalde de Medellín. Fue este mismo caso por el que fue destituido por el Concejo de la ciudad luego de que fuera citado a una moción de censura para rendir cuentas sobre el manejo de la Caja Menor de la Alcaldía.

Duque García ha sido uno de los funcionarios que se ha mantenido más cerca de Quintero Calle. Tras su paso por la administración medellinense fue nombrado jefe de debates de la campaña presidencial del exalcalde, sin embargo, terminó aspirando al Senado por la lista del movimiento de Roy Barreras. En esa votación no alcanzó ni el 1 % de los sufragios.

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Ahora, mientras el presidente electo De la Espriella nombre a un superintendente en propiedad, Duque será el encargado de procesos como las posibles liquidaciones de las EPS intervenidas, la situación crítica de la Nueva EPS que también está intervenida, las investigaciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y en general, de dirigir, vigilar y controlar las anomalías relacionadas con el sistema de salud.

Siga leyendo: Gobernación de Antioquia rechazó señalamientos del superintendente, Daniel Quintero: “¿Por qué no investiga a las EPS intervenidas por el Gobierno?”

Preguntas y respuestas

¿Quién es Juan David Duque y cuál será su función como superintendente encargado de Salud?
Juan David Duque asumirá temporalmente la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella designa un superintendente en propiedad. Tendrá a cargo la vigilancia y control del sistema de salud.
¿Qué investigaciones enfrenta Juan David Duque antes de asumir la Superintendencia de Salud?
Juan David Duque tiene una investigación de la Procuraduría por presunta apropiación indebida de bienes públicos relacionados con gastos urgentes de la administración distrital.
¿Qué relación tiene Juan David Duque con el exalcalde Daniel Quintero?
Duque fue funcionario de la administración de Daniel Quintero, jefe de debates de su campaña presidencial y uno de sus colaboradores más cercanos tras su paso por la Alcaldía de Medellín.
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