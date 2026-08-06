Juan David Duque, exsecretario de Quintero, asume como superintendente de salud encargado

La Superintendencia Nacional de Salud informó que mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella nombra a un superintendente en propiedad, Juan David Duque, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, asume como encargado de esa labor.
Así lo dio a conocer a través de un comunicado. El funcionario se estaba desempeñando como superintendente delegado para la Protección al Usuario y fue el superintendente delegado para las Medidas Especiales en las auditorías que la Supersalud quiso imponer a la Fábrica de Licores de Antioquia.