Ucrania lanza el mayor ataque con drones contra Moscú durante sus elecciones parlamentarias

Rusia sufrió este domingo un ataque masivo de drones ucranianos, que calificó de intento de “perturbar” unas elecciones parlamentarias destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio de guerra en Ucrania.
Nadie duda de la victoria del partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, ganador de todas las elecciones parlamentarias en el país desde 2003.
Todas las formaciones rivales respaldan las políticas de Putin y la ofensiva en Ucrania. De hecho, el único partido contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido de la contienda hace pocas semanas por el Tribunal Supremo.