Juez ordena arresto de tres días contra Miguel Polo Polo por incumplir fallo sobre madres de falsos positivos

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo tendrá que cumplir tres días de arresto por incumplir la orden de la Corte Constitucional de ofrecer disculpas públicas por declaraciones inexactas que hizo sobre la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, realizada por la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO). La decisión fue tomada por el juez civil 30 del Circuito de Bogotá.

En el video que dio origen a la acción judicial, grabado el 6 de noviembre de 2024 en el Capitolio, Polo Polo aparece frente a las botas que simbolizan a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

Durante su intervención, aseguró que la cifra de 6.402 personas asesinadas “carece de veracidad” y, posteriormente, arrojó algunas de las botas a la basura, gesto que motivo a acciones legales por parte víctimas.

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Como parte de la decisión, el juez se refirió a que la disculpa de Polo Polo estuvo incompleta: “Lo reconozco por orden de la Honorable Corte. Como dije anteriormente, nunca me referí a las señoras de la MAFAPO y no sabía quiénes eran (...) dejo claro que no me consta que las señoras de la MAFAPO recibieran un pago por dichas manifestaciones”. Y en los párrafos anteriores agregó “les presento disculpas (...) si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”, escribió Polo Polo.

Para el juez, “es una denominada ‘disculpa hipotética’, pues al manifestar que pide disculpas usando la expresión ‘si se sintieron aludidas’, traslada la responsabilidad del daño a las víctimas, aludiendo la responsabilidad objetiva de las madres”.

Asimismo, dice el documento: “La expresión ‘no me consta’ constituye un lenguaje elusivo; la Corte no le ordenó manifestar una duda o una falta de constancia probatoria personal, le ordenó reconocer la inexactitud de su dicho”.

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