Corte Suprema mantiene proceso contra Miguel Polo Polo por hostigamiento agravado

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien alegaba una supuesta vulneración al debido proceso dentro del proceso que enfrenta por el delito de hostigamiento agravado. El alto tribunal concluyó que no hubo irregularidades en la actuación.

El caso se remonta al 14 de noviembre de 2023, cuando el congresista publicó en su cuenta de X el mensaje: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video en el que se quemaba una bandera del M-19 mientras una voz llamaba al movimiento una “manada de guerrilleros asesinos”.

Más tarde, reposteó otro video donde se incineraba un muñeco con el rostro del presidente Gustavo Petro y símbolos del M-19, con expresiones que invitaban a “meterle candela” al mandatario.