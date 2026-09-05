Juez negó tutela de Iván Cepeda por las 20 Emisoras de Paz, ¿qué sigue?

El Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la tutela presentada por el senador Iván Cepeda, junto con representantes de la Asociación del Catatumbo (Ascamcat) y la Corporación Étnica Ambiental del Pacífico Sostenible (Capacs), por los cambios en la programación de las 20 Emisoras de Paz.
La acción judicial cuestionaba la suspensión, desde el pasado 18 de agosto, de los espacios locales, noticiosos y de opinión de estas emisoras. Los accionantes argumentaron que la medida podía afectar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la información y a la paz.
Durante el proceso, se planteó que la modificación de la parrilla podía significar una afectación a la función que cumplen estas emisoras en los territorios.
Sin embargo, Inravisión sostuvo que las estaciones no fueron cerradas ni dejaron de operar. Según los argumentos presentados ante el juzgado, las 20 emisoras continuaron transmitiendo durante las 24 horas y lo que se implementó fue un esquema transitorio de reorganización de contenidos.
Puede leer: La costosa propaganda radial “de paz”