Detalles de lo que dijo Salvatore Mancuso antes de la indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia: “no me consta”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá comparecer este viernes, a las 9:00 de la mañana, en el búnker de la Fiscalía en Bogotá para rendir indagatoria dentro de la investigación que busca establecer su presunta responsabilidad por una posible omisión en hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Antioquia.
El expediente indaga, entre otros hechos, por las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación del Bloque Metro de las autodefensas.
Hoy, precisamente, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rindió declaración durante cerca de tres horas una entrevista bajo juramento ante la Fiscalía en Montería.
La diligencia se realizó de manera reservada y contó con la participación de abogados de la defensa de Uribe y delegados de la Procuraduría General de la Nación, bajo las reglas de la Ley 600 de 2000 y con garantías de defensa y contradicción.
Entérese: Testigo contra Álvaro Uribe será condenado por falso testimonio en otro expediente. ¿Se hunde otra prueba contra el expresidente?
El periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, publicó en la tarde de este jueves en su cuenta de X detalles sobre el contenido de la entrevista que rindió Salvatore Mancuso ante la Fiscalía.