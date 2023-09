“Es mi libre derecho al desarrollo de la personalidad. Yo entiendo que soy de una generación diferente. Yo intenté cambiar porque pensaba que el error era mío y empecé a ponerme vestidos largos. Ahora tengo un trauma psicológico con eso, hasta el punto de no poderme poner una falda sin pensar que alguien me está mirando y juzgando”, contó Polanía en diálogo con la revista Semana.

“No es invento mío. Tengo pruebas y grabaciones de esto. Yo hablo a ‘calzón quitado’. No me parece justo lo que están haciendo conmigo . Y estoy segura de que todo viene por un caso de corrupción. Tengo miedo por mi vida, el martes, cuando entré a la sala, sentí que estaba ingresando a la horca”, dijo al medio.

“Hay un restaurante acá, es un restaurante de waffles que se llama La Verga. Entonces, el chico no es un stripper, el chico es un mesero. El chico baila muy bien, pero no es un stripper. Jamás se desnudó ni nada parecido”, explicó Polanía.

Siga leyendo: Heladerías eróticas: así es el negocio que está creciendo en Colombia y causando revuelo en redes sociales

Así mismo, indicó que no propuso la situación, que el hombre no solo le bailó a ella, ni que tampoco sabía que se estaba repartiendo licor en el recinto. “No había licor, ahora me entero por las imágenes que estaban tomando, yo no sabía. Obviamente, esa situación nunca la propuse yo”, concluyó la funcionaria.