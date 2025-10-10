x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Iván Name y Andrés Calle irán a juicio: Corte Suprema dejó en firme la decisión

Los congresistas son investigados por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

  • Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes e Iván Name, expresidente del Senado. Foto: Colprensa
    Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes e Iván Name, expresidente del Senado. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
10 de octubre de 2025
bookmark

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, ambos investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos que más ha sacudido la política del país en los últimos años.

La Sala de Instrucción del alto tribunal negó el recurso de reposición que habían presentado las defensas de los exparlamentarios, lo que significa que la decisión de llamarlos a juicio ya no tiene marcha atrás. El expediente pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el proceso formal en su contra.

Entérese: Sandra Ortiz asegura que tiene información “verificable” contra aforados y buscará nuevo principio de oportunidad

Delitos imputados

Tanto Name como Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes respectivamente, enfrentarán el juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

De acuerdo con el expediente, los entonces congresistas habrían recibido compromisos económicos o políticos a cambio de impulsar proyectos de ley y reformas radicadas por el Gobierno Nacional que estaban en trámite en el Congreso. Las supuestas maniobras coincidieron con una serie de contratos de la entidad de gestión del riesgo que hoy son investigados por sobrecostos y desvío de recursos.

En una decisión anterior, la Corte ya había rechazado otro recurso presentado por la defensa de Andrés Calle, quien pedía la libertad de su cliente bajo el argumento de que los tiempos procesales no habían sido respetados. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que la calificación del proceso se realizó conforme a la ley y dentro de los plazos establecidos.

El caso de Name y Calle se convirtió en un símbolo del deterioro institucional que destapó el escándalo de la UNGRD, una entidad clave para la atención de emergencias que terminó convertida, según los hallazgos de la Fiscalía y la Procuraduría, en una red de contratos amañados y favores políticos.

Ambos congresistas fueron señalados por exfuncionarios de la entidad y por testigos dentro del proceso de haber tenido una participación directa en la trama, que habría implicado el uso de recursos públicos con fines políticos.

Por estos hechos, desde hace varios meses están privados de la libertad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delitos enfrentan Iván Name y Andrés Calle?
Cohecho impropio y peculado por apropiación, relacionados con sobornos ligados al escándalo de la UNGRD.
¿Cuánto dinero habría involucrado el caso?
Se les señala por presuntos sobornos por 4.000 millones de pesos: 3.000 millones a Name y 1.000 millón a Calle.
¿Están actualmente privados de la libertad?
Sí, ambos están detenidos en la cárcel La Picota bajo medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida