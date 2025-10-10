Iván Name y Andrés Calle irán a juicio: Corte Suprema dejó en firme la decisión

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, ambos investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos que más ha sacudido la política del país en los últimos años.
La Sala de Instrucción del alto tribunal negó el recurso de reposición que habían presentado las defensas de los exparlamentarios, lo que significa que la decisión de llamarlos a juicio ya no tiene marcha atrás. El expediente pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el proceso formal en su contra.
