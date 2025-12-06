x

Escudo protector de Chernóbil pierde capacidad de contención de radiación por un ataque con drones

La gran cubierta que protege el reactor número 4 que explotó en 1986, fue atacado por drones en febrero. Desde entonces, pese a reparaciones temporales, está perdiendo “sus funciones principales de seguridad, incluida la capacidad de contención” de radiación.

  • El Nuevo Confinamiento Seguro es una enorme estructura de acero en forma de arco que cubre el reactor número 4 de Chernóbil y contiene su material radiactivo. FOTOS: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Por un ataque con drones sobre el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) en Chernóbil, que cubre el lugar donde ocurrió el desastre nuclear hace cuatro décadas, este estaría “gravemente dañado”, alertó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU.

La cubierta, que según el gobierno ucraniano fue atacada por tropas rusas el pasado 14 de febrero y que provocó un incendio y dañó el revestimiento protector a su alrededor, habría generado que la imponente estructura de acero perdiera “sus funciones principales de seguridad, incluida la capacidad de contención” de radiación.

El organismo de la ONU aseguró que la estructura tuvo “reparaciones temporales limitadas en el techo”, pero advirtió que requiere una restauración completa “para prevenir una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.

El Nuevo Confinamiento Seguro, es una enorme estructura de acero en forma de arco que cubre el reactor número 4, que quedó destruido –tras la explosión de 1986– y contiene su material radiactivo. Su construcción inició en 2010 solo hasta 2019 finalizó su instalación. Su vida útil es de 100 años; sin embargo, desde la invasión de Rusia a Ucrania, en 2022, la estructura ha sido blanco de varios ataques.

De hecho, las fuerzas rusas se apoderaron de la central nuclear y sus alrededores en los primeros días de la invasión en febrero de 2022 y tomaron como rehenes al personal. Un mes después, los rusos abandonaron la planta y devolvieron el control al personal ucraniano.

El pasado 14 de febrero, las autoridades ucranianas informaron que un avión no tripulado “con una ojiva altamente explosiva” golpeó la planta, provocó un incendio y dañó el la cubierta. Kiev afirmó que el dron era ruso. Moscú negó haber atacado la planta.

Tras el ataque, la ONU informó que los niveles de radiación se mantuvieron normales y estables y no hubo informes de fugas.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó que el organismo que dirige tiene presencia permanente en Chernóbil y “seguirá haciendo todo lo posible para apoyar las labores de restauración integral de la seguridad nuclear”.

