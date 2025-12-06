Escudo protector de Chernóbil pierde capacidad de contención de radiación por un ataque con drones

Por un ataque con drones sobre el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) en Chernóbil, que cubre el lugar donde ocurrió el desastre nuclear hace cuatro décadas, este estaría “gravemente dañado”, alertó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU. Lea aquí: Las ruinas de Chernóbil, ¿patrimonio de la humanidad? La cubierta, que según el gobierno ucraniano fue atacada por tropas rusas el pasado 14 de febrero y que provocó un incendio y dañó el revestimiento protector a su alrededor, habría generado que la imponente estructura de acero perdiera “sus funciones principales de seguridad, incluida la capacidad de contención” de radiación. El organismo de la ONU aseguró que la estructura tuvo “reparaciones temporales limitadas en el techo”, pero advirtió que requiere una restauración completa “para prevenir una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.

El Nuevo Confinamiento Seguro, es una enorme estructura de acero en forma de arco que cubre el reactor número 4, que quedó destruido –tras la explosión de 1986– y contiene su material radiactivo. Su construcción inició en 2010 solo hasta 2019 finalizó su instalación. Su vida útil es de 100 años; sin embargo, desde la invasión de Rusia a Ucrania, en 2022, la estructura ha sido blanco de varios ataques. Siga leyendo: ¿Sabía que Colombia tiene un reactor nuclear y que puede visitarlo? De hecho, las fuerzas rusas se apoderaron de la central nuclear y sus alrededores en los primeros días de la invasión en febrero de 2022 y tomaron como rehenes al personal. Un mes después, los rusos abandonaron la planta y devolvieron el control al personal ucraniano. El pasado 14 de febrero, las autoridades ucranianas informaron que un avión no tripulado “con una ojiva altamente explosiva” golpeó la planta, provocó un incendio y dañó el la cubierta. Kiev afirmó que el dron era ruso. Moscú negó haber atacado la planta.