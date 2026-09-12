La condena a tres años de prisión (excarcelables) contra Juliana Guerrero es apenas una de las consecuencias que trajo lo que sería una “fábrica” de títulos exprés en la Fundación Universitaria San José. La joven aceptó los cargos por el delito de fraude procesal, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoció que había falsificado títulos para poder aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro.
Aun con el golpe que significa esta condena para Petro, quien la apoyó incondicionalmente y hasta quiso desestimar el escándalo, Guerrero no es la única que intentó defraudar a la administración pública con diplomas de mentiras.
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En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos rápidos sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.
Ante esto, el Ministerio de Educación aseguró que a la fecha hay una investigación administrativa sancionatoria en curso contra esa institución “sobre la cual se emitió un nuevo auto de pruebas el 20 de agosto”. La cartera agregó que continuará con las actuaciones en ese sentido.