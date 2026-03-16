Esposo de congresista Karen Manrique tuvo que recoger su credencial tras ser captura por escándalo UNGRD, ¿qué pasará con su curul?

El esposo de la congresista reelegida Karen Manrique (hoy detenida por el caso UNGRD), Gustavo González Ruiz, se presentó ante la Registraduría para reclamar la credencial que la certifica como representante a la Cámara por la curul de paz en Arauca.
El trámite se realizó en la capital de ese departamento mediante un poder previamente firmado por la parlamentaria.
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Hay que recordar que Karen Manrique se entregó la semana pasada ante la Policía para cumplir una orden de captura emitida en su contra por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el jueves 12 de marzo, señalada de una presunta participación en hechos de corrupción vinculados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando Manrique y Wadith Manzur, también capturado, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de mover las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.