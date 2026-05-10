De la Espriella acusa a combos de Medellín de amenazas a su campaña: “Los que comparten tarima con Petro”

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció presiones de estructuras criminales en Medellín para retirar publicidad política instalada en buses de transporte público y establecimientos comerciales. A esto se sumó una nueva controversia con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que el candidato asegurara que existiría un supuesto plan para atentar contra su vida. Según el comunicado divulgado por la campaña, personas vinculadas a grupos delincuenciales habrían ordenado desmontar material publicitario en distintos sectores de la capital antioqueña. Uno de los casos señalados ocurrió en Belencito, donde, de acuerdo con la denuncia, cerca de 40 buses de transporte público tuvieron que retirar propaganda política relacionada con la candidatura de De la Espriella. La campaña también aseguró que en Robledo comerciantes habrían recibido presiones para quitar afiches y otros elementos publicitarios instalados en locales comerciales. Entérese: “Tan postizo que se injertó pelo y tiene silicona”: Los bajos ataques de Benedetti contra el candidato De la Espriella En medio de las denuncias, el candidato escribió en su red social X, “Combos criminales de Medellín, los que comparten tarima con Petro, pretenden amedrentar a los seguidores y colaboradores de nuestra campaña. Creen que ocultando la publicidad el pueblo va a perder el fervor”, y añadió: “Asustados andan los bandidos y tienen razón. El 7 de agosto van a saber lo duro que muerde el Tigre. Nunca más se creerán dueños de la ciudad.”

El documento señala que solicitarán a las autoridades investigar los hechos y brindar garantías de seguridad para el desarrollo de la campaña política en Medellín.

Dirección Nacional de Inteligencia responde a denuncias de Abelardo de la Espriella sobre supuesto atentado en su contra

Las declaraciones del candidato se producen mientras continúa la controversia por las denuncias que hizo sobre un supuesto atentado en su contra. Frente a esos señalamientos, la Dirección Nacional de Inteligencia emitió una declaración rechazando cualquier vínculo con actividades ilegales. La entidad aseguró que “rechaza cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas” y recordó que la DNI es un organismo civil dedicado a la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del alto gobierno. Además, precisó que no desarrolla actividades de inteligencia operativa, que es un organismo no armado y que su personal “no recibe entrenamiento castrense”.

“Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica. En consecuencia, el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense alguno”, afirmó

En su pronunciamiento, la Dirección Nacional de Inteligencia también afirmó que mantiene una política de “cero tolerancia frente a las conductas que se aparten del deber oficial”, respaldada por protocolos de inteligencia y contrainteligencia enfocados en el respeto de los derechos humanos y los fines constitucionales del Estado. “Esta Dirección mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores, estén alineados exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los Derechos Humanos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.