De la Espriella acusa a combos de Medellín de amenazas a su campaña: “Los que comparten tarima con Petro”

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció presiones de estructuras criminales en Medellín para retirar publicidad política instalada en buses de transporte público y establecimientos comerciales. A esto se sumó una nueva controversia con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que el candidato asegurara que existiría un supuesto plan para atentar contra su vida.
Según el comunicado divulgado por la campaña, personas vinculadas a grupos delincuenciales habrían ordenado desmontar material publicitario en distintos sectores de la capital antioqueña. Uno de los casos señalados ocurrió en Belencito, donde, de acuerdo con la denuncia, cerca de 40 buses de transporte público tuvieron que retirar propaganda política relacionada con la candidatura de De la Espriella.
La campaña también aseguró que en Robledo comerciantes habrían recibido presiones para quitar afiches y otros elementos publicitarios instalados en locales comerciales.
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En medio de las denuncias, el candidato escribió en su red social X, “Combos criminales de Medellín, los que comparten tarima con Petro, pretenden amedrentar a los seguidores y colaboradores de nuestra campaña. Creen que ocultando la publicidad el pueblo va a perder el fervor”, y añadió: “Asustados andan los bandidos y tienen razón. El 7 de agosto van a saber lo duro que muerde el Tigre. Nunca más se creerán dueños de la ciudad.”