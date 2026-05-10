Cuatro personas murieron tras explosión en mina de carbón en Cucunubá, Cundinamarca

Los organismos de rescate hallaron sin vida a los cuatro mineros atrapados en un socavón de carbón en Cucunubá, Cundinamarca, donde una explosión volvió a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad en las explotaciones mineras de la región.

La emergencia ocurrió en la tarde del sábado en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, en Cucunubá, municipio del norte de Cundinamarca con tradición en la explotación de carbón y esmeraldas. Según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey, la detonación dejó atrapados a cuatro trabajadores a unos 500 metros de profundidad.

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Horas después, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca informó que los mineros fueron encontrados muertos dentro del socavón. Las víctimas fueron identificadas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

Tras confirmarse el fallecimiento de los trabajadores, las labores de los organismos de emergencia se concentraron en la recuperación de los cuerpos y en asegurar la zona para evitar nuevos riesgos. En el operativo participaron integrantes del equipo de Salvamento Minero, bomberos de Ubaté y Cucunubá, ambulancias con personal médico, Policía de Cundinamarca, la Alcaldía municipal y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).