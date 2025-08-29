Video | “Para escribir la última página hay que volver al primer capítulo”: Adrián Ramos regresó a América de Cali para retirarse

No era la forma de terminar. El 15 de diciembre de 2024, parado en la mitad de la cancha del estadio Pascual Guerrero de Cali, Adrián Ramos lloró. No solo por perder la final de la Copa Betplay contra Atlético Nacional en su casa. Tampoco como consecuencia de los desmanes de la tribuna sur, desde donde hinchas lanzaron pólvora hacia el terreno de juego y acabaron con la silletería. Las lágrimas de Adrián, aunque motivadas en parte por esas situaciones, fueron porque esa era su última noche como jugador de América, el equipo de su vida, el cuadro en el que se formó y debutó en 2004, cuando era un joven lleno de ilusiones que salió de Santander de Quilichao, en Cauca, hasta Cali con la ilusión de ser futbolista.

Algunos hinchas, los que no perdieron la cabeza tras la derrota con Nacional, aplaudieron a Ramos. Dicen que la relación entre Adrián y los directivos del elenco vallecaucano no terminó bien. Por eso no llegaron a un acuerdo para que continuara. El delantero caucano, que brilló en equipos como en Borussia Dortmund de Alemania y el Granada de España, aseguró que no se quería retirar, aunque ya tenía 39 años.

¿Por qué Adrián Ramos regresa al fútbol profesional?

En la gala de los mejores futbolista de Colombia de 2024, que se realizó a principios de este año, Ramos manifestó que nunca se le pasó por la cabeza jugar, en Colombia, en un equipo diferente al América y que, por lo tanto, quería tener una última opción en el extranjero. Sin embargo, duró todo el primer semestre del 2025 inactivo. En ese tiempo, el rol de capitán de América de Cali lo cumplieron Duván Vergara y Juan Fernando Quintero. El cuadro caleño compitió bien en el Apertura. También hicieron una Copa Sudamericana destacada: llegaron a octavos de final. Sin embargo, después de la eliminación del torneo internacional a manos del Fluminense de Brasil, que dejó como consecuencia un mal rendimiento en el inicio del Clausura 2025, los directivos llegaron a un acuerdo con “adriancho” para que regresara.

Lo anunciaron con un video. “Aveces para escribir la última página hay que volver al primer capítulo. Volver no es fácil, pero este amor trasciende cada momento, década, historia. América es mi casa, el lugar donde he vivido mis más grandes alegrías y donde aprendí que la lucha es el camino para honrar lo que amamos. No es solo regresar, sino unir corazones, cerrar heridas y recordarnos que América de Cali es una pasión. Esta es mi promesa de que esta historia la cerraremos juntos, porque el que nace americano lo es por la eternidad”, aseguró Adrián en una voz en off acompañada de imágenes suyas con el equipo.

¿La llegada de Adrián Ramos, uno de los grandes ídolos del equipo escarlata es una estrategia de los directivos para ganarse de nuevo el corazón de los aficionados? Quizás sí. Lo cierto es que los hinchas están contentos con el retorno de Adrián, el ídolo que vuelve a su casa y, esta vez, espera tener un cierre a la altura de su historia en el fútbol colombiano: las lágrimas, esta vez, deben ser de alegría y sin desmanes.

¿Quiénes son los cuarentones del fútbol colombiano?