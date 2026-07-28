A carcajadas reaccionó “Lalis”, congresista del Pacto Histórico, a “chistes” sobre reclutamiento de menores en las Farc

Laura Beltrán (conocida como “Lalis”), congresista recién posesionada del Pacto Histórico, parece haber cometido su “primiparada” en el breve tiempo que lleva en el Capitolio Nacional. Y no es con un tema de poco peso. Salió riéndose a carcajadas en un video junto a la comediante María Camila Fonseca (quien tiene el pseudónimo de “Macafolla”) en el que hicieron chistes sobre el reclutamiento de menores por parte de las Farc y sus víctimas.
Por esto, le han llovido críticas a la representante a la Cámara por Bogotá, quien tuvo que salir a pronunciarse en sus redes sociales ante la indignación que generó su actitud en ese espacio.
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