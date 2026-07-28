Por piques, presunto integrante de combo habría provocado muerte de un extranjero en Campo Valdés, Medellín

Un extranjero falleció en un accidente ocasionado por los piques ilegales en el barrio Campo Valdés, de Medellín, en un caso cuya evidencia fue desaparecida por los miembros de un grupo criminal de esa parte de la ciudad.
Un presunto integrante del grupo delincuencial Los Calvos sería el responsable de este siniestro ocurrido en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín, luego de que fuera conduciendo una de las motos implicadas en este choque. Según fuentes del caso, estaría haciendo stunt cuando perdió el control de este vehículo.