Las claves para entender la aprobación del 52 % de Abelardo tras un mes de gobierno

Entre la atención del terremoto, los anuncios en materia de seguridad y los viajes a Barranquilla y a diferentes ciudades del país, el gobierno de Abelardo de la Espriella arrancó con una evaluación favorable entre los colombianos. Así lo muestra la encuesta de agosto de 2026 de Latam Pulse, realizada por Atlas Intel y Bloomberg entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, que consultó a 1.904 personas.
Según la medición, el 51,8% de los encuestados en Colombia aprueba al Presidente durante este primer mes, frente a un 43,2% que lo desaprueba.
Sin embargo, la encuesta hace una distinción entre la aprobación del primer mandatario y la evaluación del desempeño de su gobierno. Esta última es calificada como buena o excelente por el 52,8% de los encuestados. Otro 9,9% la califica como regular, mientras que el 37,3% considera que es mala o muy mala.