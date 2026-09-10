Fiesta del Libro: todo lo que debe saber de los 20 años del evento literario de Medellín

Del 11 al 20 de septiembre, en el Jardín Botánico y Parque Explora, la capital de Antioquia celebrará la Fiesta del Libro y la Cultura, el evento cultural más importante del calendario regional. Con una programación que supera los 3.000 eventos –entre charlas, conversatorios, talleres, presentaciones de libros–, Fiesta del Libro convocará a más de medio millón de personas, según los cálculos de los funcionarios de la Secretaría de Cultura de Medellín, encargados del diseño, gestión y puesta en marcha de esta celebración de la lectura, la escritura y la oralidad.
Esta Fiesta del Libro tiene dos elementos especiales. Se trata de la edición número 20 y antecede al año en que Medellín será la capital mundial del libro, una distinción que la Unesco le concedió a la ciudad luego de ponerle la lupa a sus políticas de lectura, su sistema de bibliotecas y otros indicadores del ecosistema del libro.
Con esto en mente, se entiende el hito de esta edición, cuyo lema será Travesías de la lectura. A fin de cuentas, una de las imágenes que los ciudadanos más asociamos con la lectura es la del camino. Se dice con frecuencia, y con toda la razón, que abrir un libro es un viaje en dos direcciones: al mundo y a nosotros mismos.