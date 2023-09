Salvioli agregó que “la insuficiente implementación de aspectos esenciales para la no repetición, contenidos en dicha normativa, está generando graves violaciones de derechos humanos a víctimas indígenas, afrocolombianas, campesinas, personas defensoras de derechos humanos, así como de excombatientes”.

“Las garantías de no repetición en Colombia se vinculan de lleno a la implementación de las pautas definidas en el Acuerdo de Paz de 2016 y en normativas previas, y revisten numerosas aristas de urgente atención en el país” , señaló el relator de la ONU para la justicia transicional.

Otra de las falencias observadas por el relator especial es que no existe una política nacional de memoria en Colombia. FOTO: COLPRENSA

Fabián Salvioli, delegado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, también se refirió al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, indicando que es “ambicioso”, pero que no ha logrado satisfacer las necesidades de las víctimas.

Para Salvioli, aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha significado un avance para la justicia, existen reparos para las sanciones propias que podría imponer. Las víctimas le hicieron saber que hasta el momento las medidas restaurativas “no representan justicia ni reparación adecuada para ellas” , pues en ocasiones solo se tienen en cuenta propuestas de los comparecientes, no de las víctimas.

Esa misma burocracia se encuentra al momento de que una persona desee registrarse como víctima, porque la ley le exige como requisito presentarse máximo tres años después del hecho de violencia. Se trata de un “límite injusto para quienes, por razones del conflicto, no pudieron radicar su denuncia con anterioridad”.

Otra de las falencias observadas por el relator especial es que no existe una política nacional de memoria, sino algunas instituciones que no se articulan de manera adecuada y un Museo de Memoria que aún no se construye. En esa línea, recogió declaraciones de víctimas que retiraron informes que antes habían enviado al Centro Nacional de Memoria Histórica, dado que el exdirector Darío Acevedo mantuvo una postura negacionista del conflicto.