En un largo comunicado a través de la red social X (antes Twitter), Hernández aseguró que la revocatoria fue producto de “un sistema corrupto” y de “politiquería” porque, según él, los magistrados que tomaron la decisión están “a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé”.

“Colombianos, esta cacería que me han hecho con ese despliegue de recursos y esa insistencia, ¿ la han visto en contra de atracadores y ladrones? NO, porque así es nuestro sistema, premian al bandido y atacan al que lucha por erradicarlos”, dijo Hernández.

Aun así, es difícil que los entes de control cedan, pues la Procuraduría General de la Nación ha sido insistente con que candidatos como Rodolfo Hernández, investigados por presuntas actuaciones ilícitas, no deben llegar a cargos de poder.

Por su parte, Hernández concluyó el mensaje diciendo que “mientras Dios me dé fuerzas y salud daré la batalla no por mí, no por un deseo, lo hago por la convicción de que mi país y departamento merecen un mejor futuro!”.