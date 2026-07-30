“Sarabia dio la orden del polígrafo a Marelbys Meza”: testimonio de capitán de Policía en Fiscalía

El testimonio de un capitán de la Policía en Fiscalía, Óscar Leandro Mojica, permitiría a la Fiscalía demostrar que la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, dio la orden de realizar prueba de polígrafo a Marelbys Meza en 2023. Era su empleada doméstica.
El caso viene evolucionando desde el miércoles, cuando se supo que un juez avaló el principio de oportunidad a Mojica, quien es investigado por su presunta participación en el caso de las presuntas interceptaciones ilegales y presiones a Meza.
Como parte del acuerdo, el oficial se comprometió a colaborar con la justicia y a rendir declaración como testigo de cargo en los demás procesos que se adelantan por las actuaciones que tuvieron como víctima a Marelbys Meza.
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Ahora, y por un período de 12 meses, el capitán Mojica tiene suspendidas parcialmente las acciones penales en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones, a cambio de que colabore con la justicia. Por esa razón, podría convertirse en el “testigo estrella” del caso.
¿Por qué él? Mojica fue quien llegó a la residencia de Sarabia tras su denuncia del robo y sus declaraciones fueron escritas por la Fiscalía en un documento revelado por Canal 1.
El capitán habría dicho al ente acusador que, cuando fueron a investigar el caso que denunció Sarabia, pudo escuchar la conversación que tuvo con quien, según los fiscales, sería el coronel Carlos Feria, en ese momento jefe de la seguridad presidencial y una de las figuras más cercanas al presidente Petro durante años. Allí, Sarabia le habría ordenado cambiar su esquema de seguridad y hacerle una prueba de poligrafía a Marelbys Meza.
“El testimonio de Óscar Leandro Mojica Cordón en los juicios orales que se surten dentro del proceso ya referido, permitirá dar cuenta de que en efecto fue la señora Laura Camila Sarabia quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicio privada, para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, señalaría el documento de la Fiscalía.