Aerocivil se pronuncia por caso Gabriela Muñoz y anuncia revisión de procesos

La Aeronáutica Civil emitió este jueves un pronunciamiento oficial sobre las denuncias relacionadas con la presunta influencia que habría ejercido Gabriela Muñoz al interior de la entidad y aseguró que ningún funcionario cuenta con privilegios frente a la ley o los organismos de control.
El comunicado se conoció después de las declaraciones de Angie Rodríguez, quien sostuvo que Muñoz habría tenido un papel determinante en decisiones de la Aerocivil, pese a ocupar el cargo de auxiliar 2. Según Rodríguez, la funcionaria habría participado en reuniones de alto nivel y en procesos de nombramientos, ejerciendo una influencia superior a la que correspondería a sus funciones.
Durante una entrevista, Rodríguez afirmó que el caso de Gabriela Muñoz no sería un hecho aislado. “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz”, señaló.