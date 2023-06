Al igual que el presidente Gustavo Petro, la exjefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, se pronunció sobre la versión que circula de una fuente anónima que asegura que la suma real que desapareció de su residencia privada era 3.000 millones de pesos pertenecientes, supuestamente, al mandatario.

“Jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra no siquiera cercana”, fue el mensaje de la exfuncionaria en un comunicado.