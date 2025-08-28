Atención: Liberan a los más de 30 militares que estaban secuestrados en Guaviare

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que los 33 soldados secuestrados en la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare, comenzaron a ser liberados.
“Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, aseguró Marín a través de X en la noche de este jueves.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que los soldados “están recuperando su libertad después de tres días de secuestro por personas vestidas de civil que perpetraron este grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”.
El jefe de cartera también recordó que la denuncia penal por este hecho ya está en trámite en la Fiscalía General de la Nación. “Hasta 20 millones de pesos por información que nos permita identificar e individualizar a quienes cometieron estos graves delitos”, aseguró.