Entre lágrimas, en la Gobernación despidieron a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia

Laura Daniela todavía no ha cumplido 30 años y ya está viuda. Su hija, Sofía, todavía no ha nacido y ya está huérfana. Su padre, su esposo, el mayor Mateus Ovalle, fue uno de los 13 policías que murió la semana pasada en Amalfi, cuando unos criminales, al parecer de las disidencias de las Farc, tumbaron con un explosivo el helicóptero en el que volaban.

Hoy al mediodía, una semana después del atentado, Laura Daniela, vestía una blusa blanca y llevaba maquillaje rojizo en los cachetes. El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez la invitaron a ella y a otros 42 familiares de los muertos a recibir una misa, una medalla y unas palabras tristes. “Nadie quiere que le cambien la vida de un hijo por una medalla”, dijo Gutiérrez después de entregar las de ellas, grabadas con la cara de otro muerto por la patria: José María Córdova. Una la recibió Isabella, la hija adolescente del patrullero Jonathan Rodrigo Jiménez. Rendón, que tiene hijos pequeños, se largó a llorar antes de abrazarla.

Alguna de las víctimas debía hablar. Fue Laura Daniela, en un embarazo de casi siete meses que de lejos casi ni se ve, quien habló.

¿Qué decir de la viudez, de la orfandad, de la guerra, de la muerte? Nada. Ella dijo gracias. Gracias al alcalde y al gobernador que la escucharon y que tuvieron, dijo, “empatía”. Gracias también a su esposo y a sus compañeros de vuelo y ahora de cielo: “Sus misiones en esta tierra fue la de servir y proteger a nuestra patria”.

También dio palabras de consuelo. No venganza, no ira, ni siquiera justicia. Consuelo. “El consuelo de todas las familias que estamos aquí es esperar que haya un cambio en este país, porque anhelamos que haya paz, que cese ya esa guerra”, dijo entre ahogos y lágrimas.

Entérese: Gobernación de Antioquia había pedido en junio refuerzo de seguridad en vereda de Amalfi donde tumbaron helicóptero

Luego fue el turno de Rendón y Gutiérrez, que dijeron cosas de padres de familia, pero también de políticos.

“Estamos acá para decirles que estamos con ustedes y que este desconsuelo tan grande es también el nuestro. Vivimos momentos turbulentos y el único camino que nos queda, a pesar de todo, no es uno distinto al de la templanza y la determinación. La mejor manera de honrar el sacrificio de nuestros 13 policías es que esto nunca más se repita”, dijo el gobernador Rendón.