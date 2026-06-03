Congresista estadounidense pide incluir en la Lista Clinton a quienes cometan fraude en segunda vuelta presidencial en Colombia

La congresista estadounidense María Elvira Salazar propuso al Congreso de Estados Unidos que se apliquen sanciones fuertes, como la inclusión en la OFAC (Lista Clinton), contra quienes participen en fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tendrá lugar este 21 de junio de 2026.

Su petición surge luego del apoyo que envió el presidente Donald Trump al candidato Abelardo De la Espriella, enfatizando en la importancia de que este candidato de la derecha sea el sucesor de Gustavo Petro. Esto con el fin de normalizar las relaciones entre ambos países y dar paso a medidas estrictas contra grupos narcoterroristas.

“El presidente Trump acaba de mostrar su apoyo a Abelardo De la Espriella, tenemos información de que hay fuerzas preparando un fraude electoral que tendrá lugar en 3 semanas”, expresó la congresista por el Partido Republicano.

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Salazar, representante por el estado de Florida, expresó que es importante tomar medidas inmediatas antes de que se termine de confabular un posible fraude en el país.