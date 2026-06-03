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Congresista estadounidense pide incluir en la Lista Clinton a quienes cometan fraude en segunda vuelta presidencial en Colombia

La congresista María Elvira Salazar insiste en que se debe castigar a aquellas personas que se entrometan en los resultados de las próximas elecciones, las cuales definirán al sucesor del presidente Gustavo Petro.

  • La congresista estadounidense María Elvira Salazar propuso incluir en la Lista Clinton a quienes cometan fraude en la segunda vuelta presidencial de Colombia. Foto: tomada de su cuenta en X @RepMariaSalazar
    La congresista estadounidense María Elvira Salazar propuso incluir en la Lista Clinton a quienes cometan fraude en la segunda vuelta presidencial de Colombia. Foto: tomada de su cuenta en X @RepMariaSalazar
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

03 de junio de 2026
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La congresista estadounidense María Elvira Salazar propuso al Congreso de Estados Unidos que se apliquen sanciones fuertes, como la inclusión en la OFAC (Lista Clinton), contra quienes participen en fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tendrá lugar este 21 de junio de 2026.

Su petición surge luego del apoyo que envió el presidente Donald Trump al candidato Abelardo De la Espriella, enfatizando en la importancia de que este candidato de la derecha sea el sucesor de Gustavo Petro. Esto con el fin de normalizar las relaciones entre ambos países y dar paso a medidas estrictas contra grupos narcoterroristas.

“El presidente Trump acaba de mostrar su apoyo a Abelardo De la Espriella, tenemos información de que hay fuerzas preparando un fraude electoral que tendrá lugar en 3 semanas”, expresó la congresista por el Partido Republicano.

Lea también: “Petro representa una amenaza para la democracia colombiana”: congresista republicana sobre acusaciones de injerencia

Salazar, representante por el estado de Florida, expresó que es importante tomar medidas inmediatas antes de que se termine de confabular un posible fraude en el país.

“Necesitamos enviar un mensaje a los colombianos de que necesitan elecciones libres y justas, entonces, ¿estamos preparados para decir que quienes participen en ese tipo de proceso de fraude en las elecciones presidenciales, podemos sancionarlos con sanciones de la OFAC, podemos cancelar sus visas a ellos y sus familiares?“, preguntó Salazar en su intervención.

Salazar también envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, luego de que este no reconociera los resultados de la primera vuelta presidencial y cuestionara la gestión de la Registraduría.

”Sabemos que Abelardo de la Espriella no es Gustavo Petro 2.0. Los colombianos ya han visto el daño que el socialismo de Petro le ha hecho al país. (...) Que no intenten hacer fraude, porque Estados Unidos los están mirando”, expresó Salazar ante los medios.

El presidente Donald Trump había enviado un mensaje de felicitación y apoyo a De la Espriella tras su triunfo en la primera vuelta presidencial.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, escribió Trump. A su respaldo se unió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Siga leyendo: De la Espriella agradece respaldo de Trump y promete restablecimiento total de relaciones con Estados Unidos

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