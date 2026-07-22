Accidentes de tránsito han costado $218.000 millones este año en Medellín

Los choques de carros y motos en Medellín son cada vez más caros. De acuerdo con un estudio, en la ciudad sehan pagado más de $218.000 millones por los siniestros registrados este año. Esto se determinó con base en los valores pagados por Seguros Bolívar, una aseguradora que mostró que el incremento del valor cancelado por los siniestros viales, no solo en Medellín, sino en todo el país ha llegado este año a un promedio de $11,6 millones por cada hecho. Este valor se toma como referencia, teniendo en cuenta el precio de los repuestos de los automotores, los componentes tecnológicos y los procesos de reparación que requiere cada vehículo, sin importar si el siniestro solo fue de daños o dejó personas lesionadas o fallecidas.

“El costo promedio de un siniestro pasó de $10,9 millones en 2025 a $11,6 millones en 2026, impulsado por el aumento en los precios de repuestos, componentes tecnológicos y procesos de reparación”, explicó Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, este año han ocurrido 18.823 siniestros viales, lo que presenta un incremento de 3.745 incidentes si se comparan las cifras con el 2025. Seguros Bolívar señala que Medellín, con un 82%, es una de las ciudades con un promedio de siniestralidad superior al nacional, que es del 73%. Entérese: Mueren más personas en accidentes de tránsito que por homicidios: van 151 muertos en accidentes de tránsito este año

Uno de los factores que ha contribuido al incremento de la accidentalidad tiene que ver con el crecimiento exponencial del parque automotor durante los últimos 25 años. Para el año 2000 había 330.000 vehículos circulando por las vías, entre carros, motos y los de servicio público; para 2005 la cifra llegaba a los 478.000 y diez años más tarde la cantidad ascendía a 1.214.000 automotores. Para este año se estima que la cifra se duplicó y ya asciende a los 2.600.000. El crecimiento en este periodo supera el 700%. “El crecimiento de la movilidad en Medellín es una muestra del dinamismo de la ciudad. Ese mismo crecimiento nos recuerda la importancia de fortalecer la prevención, adoptar hábitos de conducción responsables”, señaló Carrillo, quien añadió que en Medellín y Antioquia se estima que son más de 30.000 los vehículos que pagan una póliza más allá de los seguros obligatorios por ley.

Aumenta la mortalidad

Por cuenta de la accidentalidad en la ciudad no solo están incrementando los costos de los siniestros, sino también la cantidad de víctimas. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, este año han ocurrido 162 muertes en las vías, 14 casos más de los que se contabilizaban el año pasado, lo que representa un aumento del 9 % a la fecha. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los que lideran la cantidad de siniestros son los motociclistas, con 90 víctimas, quienes han perdido la vida en 39 siniestros con objetos fijos (postes, árboles, separadores y pavimento), en 13 contra camiones, en 11 contra carros, en siete contra buses y en tres contra camionetas. Le puede interesar: ¡Se salvó de milagro! Conductor de camión quedó atrapado tras accidente en Yarumal, Antioquia Las principales causas de los accidentes, según la Secretaría de Movilidad, tienen que ver con temas de impericia en el manejo –que han dejado 34 muertes– y el desacato a las señales de tránsito –con 30 accidentes con fallecidos–. Los excesos de velocidad han dejado 19 personas muertas. Para que las cifras de siniestralidad disminuyan en las vías de la capital antioqueña, y con ello las víctimas y los costos excesivos que están dejando, tanto desde la autoridad de movilidad como de la aseguradora que entregó este análisis lanzaron una serie de recomendaciones.

Además de contar con un seguro para cualquier eventualidad, también se recomienda tener una distancia prudente entre los vehículos –principalmente en las vías pendientes–, evitar distracciones a la hora de conducir, realizar mantenimientos periódicos al vehículo y planear mejor los recorridos. “En una ciudad que continúa creciendo y donde cada vez más personas se movilizan diariamente, conducir con prudencia, prevenir los riesgos y contar con un respaldo adecuado frente a los imprevistos son elementos fundamentales para contribuir a una movilidad más segura”, concluyó Carrillo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué aumentó el costo promedio de los accidentes de tránsito en Medellín?

El costo promedio de un siniestro vial aumentó de $10,9 millones en 2025 a $11,6 millones en 2026 debido al incremento en los precios de los repuestos, los componentes tecnológicos de los vehículos y los procesos de reparación. Estos factores han encarecido tanto los daños materiales como las reparaciones posteriores a los accidentes.

2. ¿Cuánto dinero se ha pagado por accidentes de tránsito en Medellín durante 2026?

De acuerdo con el estudio citado en la noticia, este año se han pagado más de $218.000 millones por los siniestros viales registrados en Medellín, una cifra calculada con base en los valores reportados por una aseguradora.

3. ¿Cuántos accidentes de tránsito se han registrado en Medellín este año?