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¿Fin del amor idealizado? Así es la femosfera: mujeres que buscan parejas de “alto valor” y renuncian al romance

Las históricas reglas del enamoramiento caen ante la llegada de la femosfera, una red de creadoras de contenido, foros y pódcasts que exige a las mujeres desmantelar la idealización del romance.

  • Priorizar la paz mental y la autonomía económica por encima de cualquier promesa amorosa es el nuevo mandato que evoca la proyección de la femosfera. FOTO: Getty
    Priorizar la paz mental y la autonomía económica por encima de cualquier promesa amorosa es el nuevo mandato que evoca la proyección de la femosfera. FOTO: Getty
  • La joven y reconocida influencer australiana Kanika Batra es una exponente de la femosfera. FOTO: Getty
    La joven y reconocida influencer australiana Kanika Batra es una exponente de la femosfera. FOTO: Getty
  • La Dra. Jilly Kay. FOTO: Getty
    La Dra. Jilly Kay. FOTO: Getty
El Colombiano
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hace 2 horas
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“Ella debe verse bien; él debe pagar la cuenta. Él toma la iniciativa; ella se hace la difícil. Y nada de sexo sin previo compromiso”. Esta es la premisa de lo que se conocería hoy en día como la “femosfera”, luego de que varias mujeres comenzaran a implementarlo y mostrarlo en redes sociales alrededor del mundo.

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Y es que lo que antes dictaba la “tradición social” ahora atraviesa un proceso de “reinvención radical”. Las dinámicas convencionales de la cita y el enamoramiento están siendo sustituidas por un enfoque estratégico y pragmático.

Un ecosistema digital compuesto por influencers, foros y pódcasts integrados en la femosfera encabeza esta transformación. Este movimiento digital anima activamente a las mujeres a replantearse sus relaciones afectivas y a dejar de lado la idealización del romance tradicional.

La joven y reconocida influencer australiana Kanika Batra es una exponente de la femosfera. FOTO: Getty
La joven y reconocida influencer australiana Kanika Batra es una exponente de la femosfera. FOTO: Getty

El auge de la femosfera y el desarrollo personal

En el núcleo de esta tendencia, el discurso central prioriza el trabajo individual por encima de la búsqueda de un vínculo sentimental. Se promueve que las mujeres se conviertan en su mejor versión a través de diversos pilares fundamentales:

-Cuidado físico e imagen: Se impulsa la práctica continua de ejercicio y la preservación estética.

-Formación e intelectualidad: Se incentiva el estudio continuo.

-Bienestar integral: Se enfatiza el trabajo constante en el equilibrio emocional.

La Dra. Jilly Kay. FOTO: Getty
La Dra. Jilly Kay. FOTO: Getty

Bajo esta premisa, la femosfera orienta a sus seguidoras a enfocar sus esfuerzos en la independencia financiera y en la tranquilidad mental, desplazando la idea central de estructurar la vida en torno a las parejas o a la expectativa de encontrar una.

Según la experta en el tema, la Dra. Jilly Kay, quien acuñó el término ‘femosfera’ e investiga a las mujeres, aseguró que esta “no supone el mismo tipo de amenaza social ni de violencia en el mundo real” que la manosfera.

“Aunque ciertas comunidades son espejo de algunas de las tácticas y del lenguaje, o a veces deshumanizan a los hombres así como ellos lo han hecho con las mujeres, eso no significa que sean equivalentes”, le dijo a la BBC.

Kanika Batra y el perfil del hombre de “alto valor”

Dentro de esta nueva corriente, la joven y reconocida influencer australiana Kanika Batra se consolida como una de las exponentes más importantes de la femosfera en las redes sociales.

A través de diferentes plataformas digitales y contenidos especializados, figuras como Batra difunden lineamientos enfocados en establecer criterios estrictos al momento de interactuar sentimentalmente.

El movimiento defiende la postura de que las mujeres deben exigir hombres de “alto valor”, definidos dentro del discurso por su capacidad de proveer estabilidad financiera, estatus y compromiso claro.

La “renuncia” al romance convencional implica sustituir la pasión platónica por una evaluación objetiva de lo que la otra parte aporta al proyecto de vida personal, rechazando relaciones que comprometan la autonomía o el bienestar alcanzado.

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Bloque de preguntas

¿Qué es exactamente la “femosfera” y cómo funciona?
La femosfera es un ecosistema digital integrado por creadoras de contenido, foros comunitarios y pódcasts que promueve un cambio en la mentalidad de las mujeres respecto a las relaciones sentimentales. Funciona como un espacio de difusión donde se anima a las seguidoras a priorizar su desarrollo personal, físico y económico, dejando de lado la idealización del amor romántico tradicional.
¿Qué requisitos debe cumplir una pareja para ser considerada de “alto valor” según este movimiento?
Un hombre de “alto valor” en el discurso de la femosfera es aquel capaz de aportar estabilidad financiera, estatus y un compromiso claro en la relación. El concepto exige que la pareja funcione como un proveedor que garantice tranquilidad y complemento al proyecto de vida de la mujer, descartando vínculos que no aporten beneficios tangibles.
¿Qué pilares de desarrollo personal promueve la femosfera antes de buscar pareja?
El movimiento exige trabajar activamente en tres áreas clave: el cuidado físico (a través del ejercicio y la imagen estética), la formación intelectual (mediante el estudio continuo) y la salud mental (priorizando el equilibrio y bienestar emocional).
¿Por qué las mujeres de la femosfera deciden renunciar al romance tradicional?
Renuncian al romance tradicional para evitar centrar sus vidas en la búsqueda pasional de pareja y enfocarse en su propia autonomía. La premisa del movimiento sostiene que la búsqueda de la tranquilidad mental, la independencia financiera y el bienestar individual son prioridades que no deben verse comprometidas por las dinámicas del enamoramiento convencional.
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