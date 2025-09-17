Llaman a juicio al exviceministro de la Creatividad Clímaco Esteban Zabala por falsificación de diploma de maestría

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al exviceministro de la Creatividad y la Economía del Ministerio de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por el presunto fraude que habría cometido en su hoja de vida.
El exfuncionario, que trabajó en la cartera cuando estaba bajo el liderazgo de Jorge Ignacio Zorro, es señalado por la Fiscalía de los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal por aparentemente mentir en la información académica de su hoja de vida, en la que se presenta con el título de magíster en Gerencia para el Desarrollo.