Llaman a juicio al exviceministro de la Creatividad Clímaco Esteban Zabala por falsificación de diploma de maestría

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al exviceministro de la Creatividad y la Economía del Ministerio de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por el presunto fraude que habría cometido en su hoja de vida. El exfuncionario, que trabajó en la cartera cuando estaba bajo el liderazgo de Jorge Ignacio Zorro, es señalado por la Fiscalía de los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal por aparentemente mentir en la información académica de su hoja de vida, en la que se presenta con el título de magíster en Gerencia para el Desarrollo.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de Fe Pública de la seccional Bogotá dan cuenta de que el exviceministro cursó el programa de maestría, pero no cumplió con todos los requisitos para graduarse”, señala el ente acusador en un comunicado. Siga leyendo: Exviceministro de la Creatividad de Petro fue imputado por falsificar diploma El músico que trabajó en la Personería Distrital, la Secretaría de Cultura, la Filarmónica y la Alcaldía de Bogotá, durante la administración de Claudia López, asegura que el título que ostenta fue expedido el 3 de diciembre de 2020 por la Universidad Externado de Colombia, y que este le valió para ser apto para ocupar el cargo en el Ministerio de Cultura, en el que se mantuvo hasta el 18 de junio de 2023, cuando debió renunciar al estallar el escándalo por la falsedad en su título de posgrado.