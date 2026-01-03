Presidentes y jefes de Estado se pronuncian tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió el sábado “contención” y respeto al derecho internacional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura un ataque contra Venezuela y la “captura” de su dirigente Nicolás Maduro.
Kallas indicó en la red social X que habló con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y le recordó que la Unión Europea (UE) cuestiona la legitimidad democrática del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Pero “en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la contención”, escribió.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió esta mañana a los operativos estadounidenses realizados en Venezuela e hizo un llamado a organismos como la ONU y la OEA para que brinden apoyo.